La complexité gouvernementale porte atteinte à la démocratie et à l’État de droit

Paul de Lespinasse

Le conflit fondamental entre la complexité gouvernementale et la démocratie a été porté à ma connaissance pour la première fois en 1976, lorsque j’ai participé à un séminaire d’été sur la démocratie dirigé par le professeur Alfred G. Meyer (1920-1998) à l’Université du Michigan.

Al Meyer avait de bonnes raisons d’être en faveur de la démocratie et de l’État de droit, puisqu’il s’est enfui de l’Allemagne nazie à l’âge de 17 ans. Ses parents sont morts dans l’Holocauste d’Hitler.

Lorsque l’orchestre symphonique d’Ann Arbor a interprété plus tard l’opéra de Dmitri Chostakovitch Treizième SymphonieAl a chanté dans la chorale d’hommes requise par cette pièce. La symphonie a commémoré des milliers de Juifsassassiné pendant deux jours dans le ravin de Babi Yar près de Kiev en 1941. Connaissant l’histoire d’Al, je ne pouvais qu’imaginer les émotions qu’il a dû ressentir lors de cette performance.

Le séminaire d’Al m’a permis de mieux comprendre les avantages et les limites de la démocratie. Nombre de ces limites résultent de la complexité des gouvernements modernes et de la spécialisation qui sous-tend la productivité des sociétés modernes.

Mon article de séminaire explorant la relation entre complexité, spécialisation et démocratie a développé des thèmes plus tard incorporé dans mon manuel d’université de 1981,Réflexions sur la politique : le gouvernement américain dans une perspective associative..

Le séminaire m’a également permis de peaufiner les concepts que j’avais développés depuis mon congé sabbatique de 1970-1971 à la Harvard Law School et que j’ai récemment résumés dans un « « tableau périodique » des associations humaines.

Une implication importante de ce tableau périodique est que les lois – règles d’action applicables par des sanctions – doivent être véritablement générales, s’appliquant aux actions de tous personnes. Règles imposées par des sanctions s’appliquant uniquement aux quelques les gens sont dans un endroit séparé dans le tableau périodique, et je les appelle des pseudo-lois.

« Les Noirs doivent voyager à l’arrière du bus » est un exemple de pseudo-loi. Les efforts d’Hitler pour exterminer tous les Juifs en sont un autre exemple.

Le constitutionnalisme peut être défini comme l’État de droit (c’est-à-dire sans pseudo-lois) et la démocratie. Il s’avère qu’une complexité excessive du gouvernement est incompatible à la fois avec l’État de droit et avec la démocratie.

Une législation complexe n’est probablement pas générale. Plus les règles sont complexes, plus elles peuvent imposer des exigences différentes à des personnes différentes. Une règle générale peut et doit s’appliquer à tout le monde, mais si des règles distinctes s’appliquent aux Blancs et aux Noirs, aux Juifs et aux non-Juifs, aux hommes et aux femmes, aux riches et aux pauvres, aux vieux et aux jeunes, une grande prolifération de pseudo-lois est inévitable.

La procédure légale exige que les personnes soient informées de leurs droits et devoirs légaux. Si ces droits et devoirs légaux sont trop compliqués à comprendre pour une personne moyenne, il est impossible d’informer les personnes de ce qui leur est demandé.

Enfin, lorsque le gouvernement et son fonctionnement sont extrêmement compliqués, les occasions de corruption des fonctionnaires se multiplient. Des activités officielles qui seraient manifestement mauvaises si la législation était simple deviennent obscures, voire invisibles, dans le brouhaha et la confusion.

Les impôts américains sont un exemple majeur de complexité débridée.

L’incompatibilité entre une complexité gouvernementale excessive et la démocratie est évidente. Il est impossible aux électeurs d’évaluer les alternatives et de voter dans leur propre intérêt s’ils ne comprennent pas ce qui se passe.

La complexité du gouvernement doit donc être minimisée si l’on veut maximiser le contrôle démocratique.

La spécialisation est souvent un moyen efficace pour les individus de faire face à la complexité. Les experts peuvent se concentrer sur une partie très limitée de la complexité de la vie moderne. La plupart des personnes qui travaillent pour le gouvernement sont donc des spécialistes.

Dans une démocratie, le pouvoir ultime appartient à l’électorat. Malheureusement, l’électorat ne peut être composé de spécialistes de la politique. Lorsque des « dilettantes » (électeurs) se retrouvent face à des spécialistes (l’appareil gouvernemental), les électeurs, en tant que généralistes, se trouvent dans une position très désavantagée.

La stratégie ultime des électeurs cherchant à obtenir un contrôle effectif sur le gouvernement doit donc être double : 1. une pression constante sur les dirigeants pour simplifier le gouvernement ; et 2. l’encouragement d’une éducation libérale large, maximisant la sophistication moyenne des électeurs.

Les électeurs devraient considérer avec la plus grande suspicion les propositions qui accroîtraient la complexité gouvernementale – aussi plausibles et nobles soient-elles.

— Paul F. deLespinasse est professeur émérite de science politique et d’informatique à l’Adrian College. Vous pouvez le joindre à pdeles@proaxis.com

Cet article a été publié à l’origine sur The Monroe News : La complexité gouvernementale porte atteinte à la démocratie et à l’État de droit