La complaisance et les échecs stupéfiants de la Banque d’Angleterre ont provoqué une crise hypothécaire

L’agonie des prêts

LA triste vérité sur la hausse des taux hypothécaires est que personne ne peut faire grand-chose.

Trop de dégâts ont été causés par Covid et la guerre, plus une décennie honteuse de faillite de la Banque d’Angleterre.

La Banque d’Angleterre n’a pas de solutions faciles pour résoudre la crise des taux hypothécaires qui monte en flèche Crédit : Alamy

Les travaillistes essaient de qualifier tout cela de « prime hypothécaire conservatrice ».

C’est typiquement de la politique juvénile.

Les taux sont plus élevés en Amérique, au Canada et en Nouvelle-Zélande et à peu près les mêmes en Australie.

Les emprunteurs là-bas souffrent de la même douleur.

La cause profonde est l’inflation galopante déclenchée par la pandémie et la folie de Poutine.

La différence ici est que la nôtre reste plus obstinément élevée.

Cela est dû en partie à la complaisance stupéfiante du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, qui n’a pas agi de manière décisive sur les taux d’intérêt lorsque l’inflation a augmenté pour la première fois.

Mais son prédécesseur, Mark Carney, qui parlait doucement, a également causé d’immenses dommages à long terme.

Sous lui, « l’assouplissement quantitatif », le vaste programme d’impression monétaire qui a stabilisé notre économie après le krach mondial de 2008, a duré des années trop longtemps.

Cela a maintenu les taux d’intérêt artificiellement bas, a envoyé les prix de l’immobilier en orbite et a alimenté l’inflation . . . des faits que l’ultra-Remainer Carney oublie commodément alors qu’il blâme vaguement le « Brexit ».

Le chancelier Jeremy Hunt a raison d’exhorter les prêteurs à trouver des moyens d’atténuer la douleur, mais c’est à peu près tout ce qu’il peut faire.

Nous n’avons que de la sympathie pour ceux qui sont paralysés par un prêt immobilier en plein essor.

Mais un plan de sauvetage de style Covid des contribuables ne serait pas seulement inflationniste, comme le dit M. Hunt, ce serait une erreur en principe.

Le public ne peut pas payer les hypothèques des gens. Ce serait grotesquement injuste, notamment pour les locataires skint qui ne peuvent pas eux-mêmes monter sur l’échelle du logement.

Il n’y a aucune garantie que des hypothèques plus élevées réduiront l’inflation, puisque plus de propriétés sont maintenant détenues en propre que par le biais de prêts.

Mais, à cause de sa propre incompétence, c’est le gâchis dans lequel se trouve la Banque.

Clowns de classe

UNE GÉNÉRATION d’enseignants de gauche poussés à réveiller les extrêmes par les médias sociaux endoctrine agressivement les enfants pour qu’ils croient à leur folie.

Il faut l’arrêter.

Une école répertorie 42 pronoms que les élèves peuvent utiliser. Pas seulement lui ou elle, mais « zie », « ve », « tey » ou « e », peu importe ce qu’ils désignent.

Des milliers d’autres écoles font de même, affirme-t-il. C’est ce qui nous inquiète.

Nous ne voyons pas de pronom pour un chat, cependant.

Un oubli étrange, étant donné qu’une autre école laisse une fille s’identifier comme une moggie tandis que son professeur défend abusivement ses droits fictifs à fourrure contre la santé mentale brutale de ses camarades de classe.

Ces enfants ont raison. Les grands ont tort. . . et négligent.

Il n’est pas « inclusif » de laisser un élève s’identifier comme un chat.

Ou pour dire aux filles qui croient raisonnablement que la biologie définit le masculin et le féminin qu’elles ne sont plus les bienvenues.

Quand cet enseignant sera-t-il sanctionné ?

Et quand notre gouvernement conservateur éteindra-t-il ce feu de forêt de dérangement dans les écoles ?