La complaisance du gouvernement «  trahit une génération de chômeurs  », déclare Gordon Brown

Gordon Brown a renforcé la pression sur le chancelier pour qu’il intensifie et prolonge les programmes d’aide à l’emploi dans son budget cette semaine, sous peine de «trahir une génération de chômeurs».

L’ancien Premier ministre a appelé Rishi Sunak à prolonger le programme Kickstart des possibilités d’emploi du gouvernement au-delà de sa date de fin actuelle de décembre 2021 pour «protéger les chances dans la vie» d’un million de personnes de moins de 25 ans qui devraient être sans emploi par le fin de cette année.

Ses commentaires sont inclus dans un rapport de l’Alliance pour le plein emploi (AFFE), qui estime qu’il y a maintenant au moins 1000 jeunes de moins de 25 ans dans chaque circonscription britannique classés comme chômeurs de longue durée – qui comprend ceux sans emploi depuis au moins six ans. mois.

Les recherches menées par le groupe montrent que seulement 3 chômeurs de longue durée de moins de 25 ans sur 1000 ont pu bénéficier de l’aide du programme Kickstart malgré la promesse du gouvernement de créer 250 000 emplois grâce à ce programme.

M. Brown a également déclaré que le chancelier devait avancer la date de début de son programme de chômage des adultes de 2,9 milliards de livres sterling, Restart, qui devrait commencer cet été. S’il ne le fait pas, cela signifiera que l’accès à l’aide pour les adultes au chômage ne sera pas disponible avant l’hiver 2021, alors qu’ils sont sans emploi depuis 18 mois, a-t-il ajouté.

«La complaisance du gouvernement trahit une génération de chômeurs», a déclaré M. Brown. «La pandémie a frappé il y a un an, mais l’incapacité du gouvernement à agir rapidement condamne toute une génération de jeunes au chômage et au rejet et beaucoup à la dépression mentale.

«Le gouvernement ne publiera pas de données régionales pour nous dire ce qui se passe sur le terrain, mais la recherche suggère que dans une ville d’un demi-million d’habitants comme Liverpool, Bristol ou Manchester, les chiffres des programmes de travail sous Kickstart sont un peu plus de 20 et au mieux 30 à chaque endroit.

«Il pourrait y en avoir aussi peu que 10 sur Kickstart à Newcastle peut-être et peut-être juste une demi-douzaine à Blackpool, actuellement un point noir du chômage.

«Il pourrait y en avoir aussi peu que 10 sur Kickstart à Newcastle peut-être et peut-être juste une demi-douzaine à Blackpool, actuellement un point noir du chômage.

Il a poursuivi: «Et pire encore que ce coup choquant pour les jeunes, c’est l’échec scandaleux à ce jour de placer un seul adulte dans le programme gouvernemental pour les chômeurs de longue durée.

«Le programme Restart était censé offrir un emploi à ces [who] sont sans travail depuis 12 mois. Au moment où les hommes et les femmes se verront offrir des places cet été et cet automne, des milliers de personnes seront sans travail depuis 18 mois. »

M. Brown a exhorté M. Sunak à «relancer Kickstart et redémarrer Restart» et à livrer un budget avec «l’ambition et l’argent pour dépasser l’ampleur de la tragédie imminente du chômage».

Les données de l’Office des statistiques nationales montrent qu’il y a actuellement 470 000 adultes et jeunes officiellement enregistrés comme chômeurs de longue durée. L’Institut d’apprentissage et de travail a prédit que ce chiffre pourrait atteindre 800 000 et pourrait même dépasser le million dans les mois à venir.

Le rapport de l’AFFE recommande à M. Sunak de prolonger le régime de congés jusqu’à la fin du verrouillage, puis d’introduire un régime de soutien salarial à long terme à temps partiel pour donner un coup de pouce aux entreprises pendant qu’elles relancent l’activité économique.

La chancelière devrait également envisager des incitations à court terme pour les employeurs à embaucher plus de personnes et faire progresser certaines parties du programme d’investissement en capital de 100 milliards de livres sterling qui peuvent conduire à la création immédiate d’emplois, a déclaré le groupe, entre autres recommandations.