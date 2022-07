La complaisance COVID est mortelle | L’étoile

Voici le problème avec COVID-19 : ce n’est tout simplement plus assez effrayant.

Bien sûr, cela nous a terrifiés il y a deux ans lorsque nous ne le comprenions pas, lorsque nous n’avions aucun vaccin, aucun traitement, aucune connaissance de la façon de vivre avec – ou comment éviter d’en mourir.

Mais c’était alors. Maintenant que nous avons appris à vivre avec le virus et que la souche Omicron apparemment plus gentille et plus conviviale a appris à vivre avec nous, nous semblons avoir atteint une détente. Nous nous débarrassons donc de l’armure dont nous nous revêtions autrefois, des masques, de la distanciation sociale, même des vaccins mêmes que nous espérions et pour lesquels nous priions autrefois.

Et cette attitude cavalière – cette complaisance – tue des gens. Cela ne nous tue peut-être pas, mais COVID ne nous concerne pas. Les maladies infectieuses ne nous concernent jamais seulement. Ils concernent toujours d’autres personnes – des personnes vulnérables, des personnes âgées, des membres de groupes racialisés, des personnes vivant dans des communautés à faible revenu.

Pour d’autres personnes, le COVID fait toujours peur. Terrifiant. Et la variante Omicron plus gentille et plus conviviale est la variété la plus terrifiante de toutes. C’est le message livré au Star par les chercheurs de l’Université de Toronto et d’Unity Health qui ont analysé les chiffres, des chiffres qui démontrent qu’Omicron tient les aînés de la province dans une emprise mortelle, et qu’il n’est pas sur le point de lâcher prise.

En effet, pour les Ontariens âgés de 60 ans et plus, Omicron s’est déjà avéré plus meurtrier que les vagues Delta et Alpha combinées : Au total, 3 771 personnes âgées en Ontario sont mortes de la COVID depuis le début de la vague Omicron l’hiver dernier, ce qui représente environ 1 400 décès de plus que les total combiné des décès d’Alpha et de Delta.

De plus, le pic du taux de mortalité des personnes âgées d’Omicron l’hiver dernier était 12 fois plus élevé que la vague Delta au cours de l’été 2021. Et même si l’Ontario a commencé à se passer des mandats de masque en mars, le taux de mortalité maximal des personnes de plus de 60 ans est resté trois fois supérieur. celle de l’onde Delta d’été.

Cependant, ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui souffrent de manière disproportionnée du COVID. Selon les chercheurs de l’U de T et d’Unity Health, le taux de mortalité dans le quartier à faible revenu de l’Ontario a presque doublé celui de ses régions les plus riches tout au long de la pandémie.

Malheureusement, cela ne devrait pas surprendre étant donné que les populations à faible revenu, racialisées et immigrantes ont également souffert de taux d’infection disproportionnés et d’un accès inégal aux tests, aux traitements et aux vaccins.

De plus, de nombreuses personnes à faible revenu souffrent d’insécurité en matière de logement et d’alimentation, sont plus susceptibles d’utiliser les transports en commun pour se rendre au travail et sont moins susceptibles de recevoir des congés de maladie payés si elles doivent s’absenter. Et tous ces facteurs augmentent la probabilité d’infection, d’hospitalisation et de décès.

Il est donc impératif que la province et les municipalités de l’Ontario intensifient leurs efforts de sensibilisation pour s’assurer que ceux qui en ont le plus besoin sont les plus susceptibles de le recevoir.

Mais ce n’est pas simplement un travail pour les gouvernements. Nous devons tous jouer un rôle dans la lutte contre le COVID, car tout le monde est touché quand quelqu’un est infecté, et les personnes vulnérables sont les plus touchées.

Nous devons donc tous redoubler d’efforts, d’autant plus que nous apparaissons à l’aube d’une autre vague Omicron alors que la positivité des tests, le signal des eaux usées et les hospitalisations sont tous en hausse.

Redoubler d’efforts, c’est d’abord se protéger, et les vaccinations restent un outil essentiel dans l’arsenal. Cela signifie établir des plans pour livrer un quatrième coup. Pourtant, seulement 60 % d’entre nous ont profité d’une troisième injection.

Et une étude récente du Canadian Medical Association Journal a démontré les conséquences d’une attitude laxiste à l’égard des mesures de santé publique. Bien que le Canada ait mieux résisté à la pandémie que de nombreux pays comparables, ce succès est dû en grande partie à une large adhésion à des mesures strictes.

Si, toutefois, nous adoptons une approche de laisser-faire en matière de santé publique, nous risquons les conséquences qui ont déjà décimé d’autres pays. Par exemple, si le Canada avait connu le taux d’infection de la France pendant les deux premières années de la pandémie, nous aurions subi 8,75 millions de cas supplémentaires de COVID.

Et si nous avions connu les taux de vaccination et de mortalité aux États-Unis, 5,9 millions de personnes de moins seraient vaccinées et 68 800 Canadiens de plus seraient décédés. Maintenant c’est effrayant.

Mais bien sûr, nous ne devrions pas avoir à craindre le COVID pour nous protéger. De même, nous ne devrions pas avoir à craindre le COVID pour protéger les autres. Nous devrions le faire parce que c’est la bonne chose à faire. Et parce que quand on vit en communauté, les autres c’est nous.

PARTAGER: