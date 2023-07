La « complaisance » blâmée pour les luttes contre les catastrophes climatiques en N.-É.

La nuit où les eaux de crue ont balayé son comté de Nouvelle-Écosse, emportant des vies et détruisant des ponts, Doug Pynch dit qu’il avait du mal à croire une alerte d’urgence qui a clignoté sur son téléphone.

Il a appelé les résidents à évacuer vers un centre civique à Newport, en Nouvelle-Écosse, une communauté qui voyait déjà de l’eau s’accumuler dans les zones basses. Le chef adjoint des pompiers à la retraite a déclaré qu’il s’était rapidement retrouvé à transporter des personnes dans son gros camion, car les voitures ne pouvaient pas traverser une intersection où l’eau s’accumulait.

« Cette alerte nous a empêchés de faire d’autres choses, des sauvetages qui devaient être faits. Maintenant, nous avions plusieurs autres situations auxquelles nous devions faire face en premier », a-t-il déclaré dans une interview cette semaine. « Je ne pouvais pas leur permettre de traverser cette eau. »

Dans certaines parties d’Halifax et du centre de la Nouvelle-Écosse, alors qu’environ 250 millimètres de pluie sont tombés le week-end dernier, une confusion et une improvisation similaires se sont déroulées, dans ce que certains experts disent être le dernier exemple de l’état de préparation inadéquat de la province aux catastrophes climatiques.

Le maire de la municipalité de West Hants a déclaré que de nombreux résidents ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune alerte d’urgence en raison du service cellulaire inégal de la région.

Pendant ce temps, les gestionnaires du système de barrages de Minas Basin Pulp and Paper Ltd. sur la rivière Sainte-Croix ont déclaré jeudi lors d’une tournée que deux employés avaient été affectés vers 2 heures du matin le 22 juillet pour ouvrir des déversoirs afin de réduire la pression sur un grand barrage. face à des pressions d’eau massives à environ 10 kilomètres en amont.

Randy MacMillan, directeur général de Scotia Investments Ltd. — le propriétaire du barrage — a dit au cours de sa visite à la vice-première ministre Chrystia Freeland que le débit d’eau dépassait de loin les prévisions d’Environnement Canada.

« On nous a dit que nous recevions 40 millimètres d’eau, mais je pense que nous avons dépassé les 300 millimètres. Si vous n’avez pas de prévisions sur lesquelles vous pouvez compter, vous devez prendre des mesures sûres pour assurer la sécurité des gens », a-t-il déclaré. le ministre.

« C’était inattendu… Si nous avions su que nous recevions autant d’eau, nous aurions pris des mesures plus tôt qui nous auraient facilité la vie cette nuit-là et ce matin-là. »

Blair Feltmate, directeur du Intact Centre on Climate Adaptation de l’Université de Waterloo, a déclaré vendredi dans une interview que de mauvaises prévisions météorologiques, un service cellulaire inadéquat et un manque de plans précis en cas d’inondation montrent que la Nouvelle-Écosse reste mal préparée aux crises climatiques – tout comme le pays dans son ensemble.

« Il y a un sentiment de complaisance … Nous devons agir de toute urgence pour nous préparer au changement climatique et aux risques météorologiques extrêmes qui ne feront que devenir plus difficiles », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Il a dit que comme point de départ de base, les communautés rurales de la Nouvelle-Écosse ont besoin d’un service cellulaire adéquat pour garantir le fonctionnement des alertes d’urgence. Tout comme les régulateurs s’assurent que les banques disposent de suffisamment d’argent pour respecter leurs obligations en cas de crise, a déclaré Feltmate, le CRTC devrait s’assurer que les entreprises de télécommunications peuvent fournir des services d’urgence lors d’événements climatiques.

Feltmate, dont le centre a réalisé plusieurs études sur les inondations, a également déclaré que toutes les provinces devraient envisager de créer des autorités de conservation de l’eau pour fournir une connaissance détaillée des risques d’inondation et des réponses, comme l’a fait l’Ontario.

La Nouvelle-Écosse a besoin « d’un système en place pour s’assurer qu’il y a suffisamment de connaissances pour émettre des alertes d’inondation adéquates, avec précision et d’une manière opportune et d’une manière qui permettra aux gens de se mettre hors de danger », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, des questions subsistent quant à la raison pour laquelle les prévisions de précipitations étaient si éloignées.

Jim Prime, un prévisionniste d’Environnement Canada, a déclaré dans une entrevue que vers 23 heures le 21 juillet, les prévisions de l’agence pour le comté de Hants prévoyaient 40 mm « dans les zones les plus abondantes », puis « 30 mm dans les zones les plus abondantes ». » le 22 juillet. En effet, environ 250 mm sont tombés sur les deux jours dans les zones les plus touchées.

Prime a déclaré qu’une masse d’air tropical humide se déplaçait au-dessus de la région et qu’elle a rencontré un système de basse pression, ce qui a conduit à un « système très lent ». Il a dit que « tous les ingrédients étaient réunis » pour l’averse continue, ce qui n’est généralement pas le cas.

Feltmate a déclaré qu’il trouvait inquiétant que les prévisions soient si loin de la réalité. « Je ne l’ai jamais vu aussi loin …. Habituellement, c’est dans la bonne zone. »

John Lohr, le ministre provincial responsable du Bureau de gestion des urgences, a déclaré jeudi que « dans le contexte d’une situation extraordinairement déroutante », les prestataires de services d’urgence « ont fait un travail remarquable ».

« En ce qui concerne la façon dont le centre de communication a répondu, je suis satisfait que nous ayons répondu à ces demandes (d’alerte d’urgence) aussi rapidement que possible », a-t-il déclaré. « Je pense que le problème ne fait que répondre à ce qui était une situation totalement sans précédent qui n’était pas non plus prévue dans les prévisions météorologiques. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 juillet 2023.



— Avec des fichiers de Keith Doucette

Pour plus de nouvelles sur la Nouvelle-Écosse, visitez notre page provinciale dédiée.