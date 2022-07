La compétitivité de la Chine et le projet de loi sur les puces passent à la Chambre et vont à Biden

La Chambre a adopté jeudi une législation bipartite pour stimuler la compétitivité des États-Unis avec la Chine en allouant des milliards de dollars à la fabrication nationale de semi-conducteurs et à la recherche scientifique.

Le projet de loi a été adopté 243 voix contre 187, aucun démocrate n’ayant voté contre le projet de loi. Vingt-cinq républicains ont voté pour la législation, même après une poussée de dernière minute des dirigeants du GOP pour s’y opposer.

Le projet de loi, qui a été adopté par le Sénat mercredi, se dirige maintenant vers la Maison Blanche pour que le président Joe Biden le signe.

Les législateurs ont poussé à approuver rapidement le paquet avant de quitter Washington, DC, pour les vacances d’août. Mais le vote final est intervenu après des années de querelles sur Capitol Hill, la législation prenant de nombreuses formes et noms dans les deux chambres du Congrès.

La version ultime, connu sous le nom de Chips and Science Act, comprend plus de 52 milliards de dollars pour les entreprises américaines produisant des puces informatiques, ainsi que des milliards de dollars supplémentaires en crédits d’impôt pour encourager les investissements dans la fabrication de puces. Il fournit également des dizaines de milliards de dollars pour financer la recherche scientifique et stimuler l’innovation et le développement d’autres technologies américaines.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a qualifié le projet de loi de “victoire majeure pour les familles américaines et l’économie américaine”.

Mais le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a exhorté ses collègues à “rejeter ce projet de loi profondément défectueux” et à “recommencer à zéro” dans des remarques au sol avant le vote.

Le Sénat a adopté le projet de loi mercredi lors d’un vote de 64 voix contre 33, bénéficiant du soutien de 17 républicains. Parmi ces votes favorables figurait le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Qui avait précédemment averti que les républicains ne soutiendraient pas le projet de loi sur la concurrence en Chine si les démocrates continuaient à poursuivre un paquet de réconciliation sans rapport.