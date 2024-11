La compétition amicale entre Jayden Daniels et Malik Nabers ne s’arrêtera jamais

Les quolibets ont suivi Malik Nabers au lendemain d’une défaite en fin de match.

« Tu es nul », lui dit Jayden Daniels.

Les coéquipiers de LSU devenus parmi les 10 meilleurs choix mettent un point d’honneur à regarder les matchs de la NFL les uns des autres, et des plaisanteries compétitives s’ensuivent inévitablement. Le receveur recrue des Giants de New York a laissé échapper une passe oblique du quatrième quart lors de leur défaite de lundi soir, donnant au quart-arrière des Commanders de Washington une ouverture pour prendre son dernier tir lors d’un chat vidéo.

« Il sait comment m’énerver, c’est sûr », a déclaré Nabers en riant, interrogé sur le commentaire de Daniels.

Ne t’inquiète pas. Nabers a eu son tour de répliquer.

Cela peut paraître dur, mais le commentaire plaisant vient d’un lieu de compétition, de respect et d’amitié. Le duo puissant de LSU serait peut-être arrivé dans la NFL cette année dans des équipes distinctes – Daniels est devenu n ° 2 à Washington et Nabers a atterri avec New York au n ° 6 – mais la familiarité de va-et-vient qui les a poussés à leurs hauteurs actuelles ont été construites à Baton Rouge.

« C’est juste une motivation supplémentaire pour être sûr que nous faisons tout correctement », a déclaré Nabers. «C’est comme: ‘Mettez-vous au point.’ Nous ne voulons jamais nous voir échouer.

Fortune a réuni les deux à LSU en 2022, à des points d’inflexion dans leurs parcours spécifiques. Daniels a attiré une attention considérable en tant que meilleure recrue de quart-arrière de la région « Inland Empire » de Californie du Sud et en tant que recrue de première année de 17 ans à l’Arizona State. Il est arrivé dans le Sud profond avec sa confiance tranquille, au moment même où Nabers « entrait dans le rôle de chien alpha » dans le programme, a déclaré l’ancien LSU et actuel coordinateur offensif de Notre Dame, Mike Denbrock. Daniels est arrivé quatrième sur le tableau de profondeur initial du quart-arrière.

Il y a eu un processus de ressenti au fur et à mesure qu’ils apprenaient à se connaître en tant que coéquipiers et qu’ils bâtissaient une confiance. Daniels a impressionné Nabers par la façon dont son objectif d’accéder à la ligue a motivé son entourage à travailler plus dur. Qu’il s’agisse des séances d’entraînement matinales ou des séances de cinéma supplémentaires, Nabers a vu Daniels agir constamment en leader. Un voyage en Californie avec les receveurs lorsque Daniels est arrivé pour la première fois à LSU a renforcé leur lien, faisant passer le duo au-delà du simple statut de coéquipier.

« C’est une amitié qui est née, à mon avis, de deux gars qui se sont reconnus dans l’autre », a déclaré Denbrock. « Et la compétitivité qu’ils avaient les uns avec les autres a rendu chacun d’eux encore meilleur et a rendu les gens autour d’eux meilleurs. »

Leur jumelage à LSU a été le début des allers-retours. Prenez par exemple une photo profonde en profondeur lors de l’entraînement.

«Je me disais : ‘Frère, qu’est-ce que tu fais ? Genre, tu trébuches. Lancez le ballon droit’ », se souvient Nabers en disant à Daniels. «Il disait: ‘Eh bien, attrape le ballon là où je te le lance.’»



Les dernières saisons exceptionnelles de Jayden Daniels et Malik Nabers à LSU les ont amenés à devenir les six premiers choix du repêchage de la NFL 2024. (Jonathan Bachman/Getty Images)

C’est devenu leur mode opératoire. Des débats sportifs constants se sont répandus dans leur vie quotidienne : qui était le plus rapide ? Qui pourrait faire ça ? Qui pourrait faire ça ?

« C’était un plaisir plutôt bon enfant », a déclaré Denbrock. « Je pense qu’en dessous, on pouvait toujours dire qu’ils sont tous les deux si compétitifs que même s’ils en plaisantaient l’un avec l’autre, ils étaient sérieux en même temps. En fait, ils y croyaient.

Comme l’a dit Sherman Wilson, spécialiste du recrutement au LSU : « C’est comme ces vieux Publicités de (Michael) Jordan (et Mia Hamm): Tout ce que tu peux faire, je peux faire mieux. C’est à peu près leur relation. Se défier, s’affronter.

Malgré leurs personnalités différentes, lorsque Daniels et Nabers ont trouvé leur sosie surperformant, cela « a créé une énergie qui leur a permis de grandir », a déclaré Wilson.

« Je suis certainement plus calme que lui », a déclaré Daniels à propos de l’extraverti Nabers. « Mais sur le terrain, je pense que nous avons tous les deux un objectif commun : aller sur le terrain et gagner, par tous les moyens nécessaires. C’est l’essentiel. Je suppose que c’est pour ça que nous gélons autant.

Lorsque la saison LSU 2023 a débuté, les deux se sont produits en parfaite harmonie.

« Jayden pouvait réaliser des lancers que d’autres gars ne pouvaient pas attraper », a déclaré Wilson, « mais Malik pouvait le faire grâce à leur travail ensemble pendant l’intersaison. »

Leurs objectifs sont devenus proches de la réalité. Nabers a terminé sa carrière universitaire en tant que leader de tous les temps des Tigres pour les réceptions (189) et les verges sur réception (3 003). Cependant, Marvin Harrison Jr. de l’Ohio State l’a devancé pour le prix Biletnikoff, décerné au meilleur receveur du pays. Daniels s’est enfui avec le trophée Heisman après avoir lancé 40 passes de touché, marqué 50 touchés et totalisé en moyenne 412,2 verges par match, tout en établissant un record de passeur FBS (208,01).

Ils sont devenus « un petit duo imparable », a déclaré Denbrock.

Ces curriculum vitae impressionnants ont captivé les dépisteurs. Après deux ans passés à écrire l’histoire ensemble dans le Sud, les deux ont commencé à s’affronter pour des équipes opposées dans la NFC Est.

Au cours de la semaine 2, ils rencontré pour la première fois sur un terrain de la NFL. Nabers était sans doute le meilleur joueur du match, dominant le secondaire de Washington avec 10 réceptions pour 127 yards et un touché. Les Commanders n’ont pas trouvé la zone des buts pendant tout le match, mais Daniels les a menés aux points à chaque drive pour une victoire de 21-18 par derrière. Les Giants sont tombés à 2-6 au cours des semaines qui ont suivi et connaissent une séquence de trois défaites consécutives. Pendant ce temps, Washington vise son premier départ 7-2 depuis 1996.

Tu savais que cet échange de maillot allait arriver@LSUfootball | #RaiseHail pic.twitter.com/BuHNJnlaWa – Commandants de Washington (@Commandants) 15 septembre 2024

Au début de la semaine 9, Daniels est deuxième de la ligue avec un pourcentage de réussite de 71,8 pour 1 736 verges par la passe, 11 touchés au total (sept passes) et 424 verges au sol. Nabers compte 46 réceptions pour 498 yards et trois touchdowns malgré deux matchs ratés en raison d’une commotion cérébrale. L’autre tête d’affiche recrue du LSU et ami lié, le receveur large de premier tour des Jaguars de Jacksonville, Brian Thomas Jr., est entré dans la sixième semaine de la NFL avec 573 verges sur réception.

« À ce stade, nous pouvons dire que nous vivons des années correctes », a déclaré Daniels, très discret. « Nous devons simplement continuer à construire. Il n’y a personne d’autre avec qui j’aurais préféré vivre ce processus.

Mais au milieu de leurs saisons historiques, les deux amis continuent de se faire mutuellement entendre avec des conversations quasi quotidiennes.

Et oui, il y a toujours cette conversation « amicale ».

Demandez-leur quels sont leurs matchs le jour du match et qui remporte la catégorie la mieux habillée grâce aux votes exprimés par les amis de LSU et, eh bien, vous n’obtiendrez pas de réponse claire. Même leurs coiffures suscitent des débats sur « qui l’a eu en premier ». Mais les échanges remontent toujours à leur origine : le football.

Alors que Nabers luttait contre la baisse de sa performance aux heures de grande écoute de lundi, Daniels a livré dimanche une dose d’héroïsme aux fans affamés de Washington. Il a rejoint Noah Brown lors d’un touché gagnant de Hail Mary contre les Bears de Chicago dimanche, malgré une blessure aux côtes.

« C’était fou », a déclaré Nabers à Daniels après le match. « Mais oui, tu n’auras pas ça la semaine prochaine. »

(Illustration du haut : Andy Lyons, Jonathan Bachman, Kevin Sabitus / Getty Images)