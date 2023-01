“La compétition à Khelo India m’a donné confiance” : le jeune cycliste David Beckham

Le jeune cycliste indien David Beckham, qui a participé aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham, a déclaré que participer aux Jeux de la jeunesse de Khelo India avait stimulé sa carrière de cycliste et lui avait donné la confiance nécessaire pour faire de son mieux lors de compétitions internationales.

Beckham, originaire des îles Andaman et Nicobar, s’est fait connaître après avoir remporté plusieurs médailles d’or dans la catégorie des garçons de moins de 17 ans aux Khelo India Youth Games 2020 qui se sont tenus à Guwahati, Assam.

“J’ai concouru pour la première fois à Khelo India en 2020 à Guwahati, Assam et j’ai fait de mon mieux là-bas, j’ai également établi un record national. Depuis, j’ai construit mon parcours. Je suis allé en Allemagne pour une Coupe des Nations. Par la suite, j’ai participé aux Nationaux, où j’ai réécrit mon propre record national. Je dirais que Khelo India est une plateforme qui donne aux athlètes une chance de montrer leurs talents. Participer au Khelo India m’a donné la confiance que oui, je peux faire de mon mieux pour contribuer au cyclisme indien”, a déclaré Beckham dans une interaction facilitée par la Sports Authority of India (SAI).

La cinquième édition des Khelo India Youth Games (KIYG) se tiendra dans le Madhya Pradesh (MP) du 31 janvier au 11 février.

«Je ne participerai pas aux Jeux de la jeunesse de Khelo India au Madhya Pradesh car je suis devenu senior. Mes prochains tournois sont les deux Coupes des Nations en Indonésie et en Égypte. Après une pause du Nouvel An d’un mois, j’ai commencé mes préparatifs pour mes tournois. J’espère que je ferai de mon mieux et apporterai des lauriers au pays”, a ajouté l’athlète de 19 ans.

Parlant de ses objectifs en 2023, David a déclaré que son objectif principal était de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ajoutant “pour cela, je dois participer à presque tous les tournois pour gagner autant de points en vue de la qualification olympique.

Beckham s’entraîne au Indira Gandhi Indoor Stadium de New Delhi depuis le début de sa carrière en 2017.

Parlant de la campagne CWG, il a déclaré: «J’ai beaucoup appris des Jeux de Birmingham, car des cyclistes professionnels, qui ont participé aux Jeux olympiques, y participaient également. J’ai observé attentivement les pros seniors pour souligner les erreurs sur lesquelles je dois travailler pour les événements futurs.

Partageant une histoire sur son nom, Beckham a rappelé que les médias à Londres pendant le CWG 2022 ne croyaient pas que son nom était David Beckham. « Ils n’arrêtaient pas de me demander. David Beckham est-il votre vrai nom ? Alors, je leur ai montré mon passeport pour leur faire croire.

Sa famille est un grand fan de l’ancien footballeur professionnel anglais David Beckham et a décidé de lui donner le nom de l’ailier anglais.

Réagissant aux lacunes de la performance de l’Inde au CWG 2022, Beckham a déclaré : « Nous sommes tous de jeunes coureurs, nous devons travailler nos techniques et notre monde dur pour rectifier l’erreur que nous avons commise à Birmingham. Dans l’ensemble, nous avons bien performé. Nous continuerons à nous battre pour donner le meilleur de nous-mêmes pour monter sur le podium sur la scène internationale.

En 2021, Beckham a remporté ses premières médailles internationales, respectivement une d’or et une d’argent en sprint et en keirin, lors d’un événement au Portugal. Il faisait également partie de l’équipe indienne de sprint par équipe, aux côtés de Ronaldo, qui a remporté le bronze aux Championnats asiatiques de cyclisme sur piste 2022.

