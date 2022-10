La compétence non technique n ° 1 qui prédit le succès des enfants plus que le QI – et comment l’enseigner

Apprendre à vos enfants à diviser les grandes tâches en morceaux plus petits et plus gérables les aidera à se sentir plus confiants pour accomplir les choses au fil du temps.

S’ils se sentent frustrés par une feuille de calcul mathématique, par exemple, demandez-leur de prendre une feuille de papier séparée et de couvrir tous les problèmes mathématiques sauf la rangée du haut. Continuez ensuite à abaisser le papier jusqu’à la rangée suivante au fur et à mesure qu’ils finissent chacun.

Ou, s’ils se sentent dépassés par la quantité de devoirs qu’ils ont, ils peuvent écrire chaque tâche sur une note autocollante, les empiler par difficulté et faire une tâche à la fois.