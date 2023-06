Les personnes qui sont les plus heureuses dans leur travail – ou qui deviennent millionnaires avant de prendre leur retraite – ne sont pas toutes confiantes, organisées ou excellentes pour résoudre les problèmes. Au lieu de cela, il existe une compétence différente qui donne aux personnes qui réussissent un avantage concurrentiel sur le lieu de travail, explique Juliette Han, neuroscientifique formée à Harvard : la conscience de soi. Mais Han, qui est également membre du corps professoral de la Columbia Business School et conseiller pédagogique à la Harvard Medical School, dit que beaucoup de gens croient à tort que la conscience de soi consiste « à comprendre ses sentiments et ses défauts ». Être conscient de soi signifie réfléchir à vos forces et les associer également à vos objectifs, ajoute-t-elle. La recherche suggère que développer la conscience de soi nous aide à être plus créatifs, à prendre des décisions plus judicieuses, à mieux communiquer et à établir des relations plus solides. Selon Han, c’est « la compétence la plus sous-estimée » que les personnes qui réussissent utilisent pour progresser dans leur carrière. Voici trois conseils pour identifier vos points forts et cultiver une plus grande conscience de soi :

Réfléchissez à vos intérêts et à vos compétences

En quoi es tu bon? Qu’est ce que tu aimes faire? Ce sont deux des questions les plus importantes que vous devriez vous poser au travail, que vous commenciez un nouvel emploi ou que vous vous effondriez à cause de l’épuisement professionnel, dit Han. « Par exemple : Aimez-vous diriger une équipe ou analyser des données ? » elle dit. « Les réponses à ces questions peuvent vous aider à identifier les tâches qui ne vous dérangent pas de faire encore et encore. » Une fois que vous avez une bonne compréhension de vos forces et des responsabilités professionnelles que vous aimeriez, vous pouvez élaborer un plan pour améliorer vos compétences et vous concentrer sur les projets et les tâches qui vous passionnent.

Demandez des commentaires à votre responsable et à vos collègues

La prochaine fois que vous rencontrerez votre patron ou que vous prendrez un café avec un collègue, demandez-lui ceci : « Pouvez-vous me dire une fois où j’ai été utile dans votre travail et pouvez-vous être précis ? » Quelle que soit leur réponse, « vous aidera à glaner quelque chose sur vous-même, l’impact que vous avez sur ceux avec qui vous travaillez et la façon dont les autres vous voient », explique Han. Ces conversations peuvent également vous aider à identifier les compétences sur lesquelles vous pourriez travailler. Par exemple : si un collègue mentionne un moment où votre capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois s’est accentuée sur un projet important, et que ce n’est pas une compétence que vous utilisez souvent, vous voudrez peut-être envisager de pratiquer davantage cette compétence. Han a demandé à ses amis proches comment ils la décriraient en trois mots, et « drôle » est apparu dans presque toutes les réponses. Elle s’est rendu compte que son humour faisait non seulement d’elle une bonne amie, selon les personnes qu’elle aimait, mais pouvait aussi l’aider à être une gestionnaire plus empathique et amicale. « Parfois, vous ne réalisez pas quelles sont vos forces jusqu’à ce que vous les voyiez à travers les yeux de quelqu’un d’autre », ajoute Han.

Fixez-vous des objectifs et suivez vos progrès