La comparution de Kevin Costner au tribunal du divorce semble être une bonne chose pour l’acteur de « Yellowstone », selon un expert juridique

EXCLUSIF: SANTA BARBARA, Californie — La présence de Kevin Costner dans la salle d’audience de Santa Barbara jeudi lors d’une audience pour sa demande de divorce en cours avec Christine Baumgartner a montré à quel point cette question est importante pour lui, a déclaré un expert juridique à Fox News Digital.

Costner devrait comparaître à la barre des témoins vendredi et sera probablement interrogé sur ses finances et sur le montant d’argent qu’il a rapporté de la série à succès « Yellowstone », selon un mémoire d’audience déposé précédemment par l’équipe juridique de Baumgartner.

La star de « The Bodyguard » avait déjà comparu lors d’une procédure judiciaire via Zoom et a été autorisée par le tribunal à comparaître à nouveau virtuellement pour les audiences de jeudi et vendredi, mais il a choisi d’y assister en personne à la place.

L’avocat spécialisé en divorce Christopher Melcher, qui n’est pas impliqué dans l’affaire, a noté que la comparution en personne de Costner montre « à quel point » le procès est important pour l’acteur.

L’EX DE KEVIN COSTNER s’effondre devant le tribunal alors que l’acteur l’accuse de « jihad implacable » avant la procédure

REGARDER: KEVIN COSTNER QUITTE LE PALAIS DE JUSTICE DE SANTA BARBARA

« C’est un signe de respect envers le tribunal, il s’engage activement, écoute et transmet des notes à son avocat », a déclaré Melcher à Fox News Digital. « Et ça doit être vraiment embarrassant pour les deux époux de se faire face dans une salle d’audience et de voir leur vie exposée, les besoins de leurs enfants évoqués, tous les honoraires d’avocat dépensés. Cela semble vraiment inconfortable pour Kevin en ce moment. »

« C’est un signe de respect envers le tribunal, il s’engage activement, écoute et transmet des notes à son avocat. » — Christopher Melcher, avocat spécialisé en divorce, célèbre

Baumgartner a officiellement demandé jeudi à un juge de fixer une nouvelle pension alimentaire mensuelle pour enfants de 161 592 $ au milieu de la procédure de divorce en cours, ce qui l’a parfois laissée en larmes. Avant que Baumgartner et Costner ne comparaissent en personne au tribunal, l’équipe juridique de Costner a déposé un nouveau mémoire accusant Baumgartner de « jihad » implacable contre le personnage de l’acteur afin de créer « l’animosité » avant une audience « totalement inutile ».

Melcher a noté que le procès était devenu « méchant » et qu’il existe des moyens de dire les choses d’une « manière beaucoup plus respectueuse ».

REGARDER: La comparution de Kevin Costner au tribunal montre un « signe de respect », déclare un célèbre avocat spécialisé en divorce

« Cette affaire est devenue délicate, et dans un dossier déposé au tribunal aujourd’hui, l’avocat de Kevin a déclaré que Christine menait un jihad implacable contre Kevin, et c’est un terme tellement offensant. Je ne peux pas croire que cela ait été mis par écrit, et je comprends le point. qu’elle essaie de faire, mais cela aurait pu être fait d’une manière beaucoup plus respectueuse. »

Dans ses déclarations liminaires jeudi, l’avocat de Baumgartner, John Rydell, a noté qu’elle demandait 161 592 $ de pension alimentaire mensuelle pour enfants et que Costner était une grande star de cinéma qui pouvait se permettre de payer. Rydell a estimé que même si Costner commençait à payer le montant majoré, la star de « Yellowstone » gagnerait quand même environ 731 000 $ par mois après impôts. Son équipe juridique a insisté sur le fait que la loi californienne devait être respectée.

KEVIN COSTNER ACCUSE L’EX CHRISTINE BAUMGARTNER DE « JEU DE JEU » EN DIVORCE ET DEMANDE 14 000 $ D’HONORAIRES D’AVOCAT

Lors du contre-interrogatoire, l’avocate de Costner, Jacqueline Misho, a demandé à Baumgartner si elle envisageait de trouver un emploi. Elle a déjà témoigné qu’elle devrait terminer ses études pour devenir employable et qu’elle aimerait travailler avec des enfants. Baumgartner a déclaré à Misho : « Je pense que je devrais aller à l’université – obtenir mon diplôme. »

« Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer l’année prochaine », a-t-elle déclaré à propos de son intention de trouver un emploi.

Baumgartner a également noté qu’elle pensait qu’elle « bénéficierait » ainsi que ses enfants d’une augmentation du montant de la pension alimentaire pour enfants. Cependant, on ne sait pas exactement quelles dépenses spécifiques Baumgartner a l’intention de payer avec les 31 837 $ supplémentaires qu’elle demande maintenant.

« Cela dépendra de ce qui se passera dans cette affaire », a-t-elle déclaré lorsque l’avocat de Costner l’a interrogé sur ses futures décisions financières.

KEVIN COSTNER DIT AU TRIBUNAL QU’IL N’A JAMAIS EU DE AFFAIRE EN TANT QUE EX-FEMME DEMANDE PLUS DE PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

Misho a réitéré devant le tribunal les affirmations également formulées dans les documents déposés jeudi par l’équipe juridique de l’acteur, selon lesquelles Baumgartner travaillait avec des chiffres « gonflés » lors du calcul des « besoins raisonnables » des enfants.

L’avocat a noté que la maison de location actuelle de Baumgartner, dans laquelle elle a emménagé vers le 1er août après que le tribunal lui ait ordonné de quitter la maison de Carpenteria de l’ancien couple, était plus que suffisante pour que les trois enfants de Baumgartner et Costner puissent y vivre. a déclaré que le concepteur de sacs à main avait utilisé les cinq propriétés situées dans la résidence Beach Club Compound pour les calculs – bien que la famille n’ait emménagé que dans une seule.

« Le manque d’intégrité intellectuelle de Christine lorsqu’il s’agit de définir les « besoins raisonnables » est époustouflant, tout comme sa demande ahurissante de pension alimentaire de 168 315 $ par mois au titre des « besoins raisonnables » des enfants », déclarent les documents du tribunal.

La procédure de divorce ne se terminera pas après vendredi. Costner et Baumgartner devraient revenir devant le tribunal en novembre pour discuter de l’accord prénuptial de l’ancien couple.

« Cela doit être terrible pour cette famille, pour ces enfants, dans une petite communauté, de voir leurs parents non seulement divorcer, mais aussi de voir toutes ces choses diffusées publiquement », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Ce n’est pas la fin. Il y aura une audience de plusieurs jours en novembre sur la validité de l’accord prénuptial, et cela ne va donc pas s’arrêter. Cela ne va pas se terminer de si tôt. »

KEVIN COSTNER DEMANDE À L’EX D’ÉVITER LES DISCUSSIONS SUR LE DIVORCE ET DEMANDE DES SANCTIONS MONÉTAIRES

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Christine a demandé le divorce de la star de « Fields of Dreams » en mai après 18 ans de mariage, citant des « différences irréconciliables ».

Baumgartner, 49 ans, a reçu 129 755 $ de pension alimentaire mensuelle pour leurs trois enfants lors d’une audience en juillet après avoir initialement demandé 248 000 $ par mois. Costner, 68 ans, avait offert 51 000 $.

Dans sa demande de pension alimentaire pour enfants actualisée, ses avocats ont fait valoir que Costner est « un homme d’une richesse extraordinaire ».

« Contrairement à de nombreux plaideurs en droit de la famille, Kevin peut payer une pension alimentaire pour enfants, ainsi qu’apporter une contribution supplémentaire aux honoraires de Christine, sans que cela ne fasse une différence significative dans sa vie », ont déclaré les documents.

L’équipe juridique de Costner a riposté quelques jours plus tard et a accusé Baumgartner de « jouer au jeu ». Ils ont également demandé au tribunal d’ordonner à Baumgartner de payer 14 237,50 $ d’honoraires d’avocat pour avoir dû déposer la requête visant à contraindre sa nouvelle demande.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS