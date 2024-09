La comparaison erronée de JD Vance entre Trump et Harris sur la séparation des enfants à la frontière

Déclaration: La politique de tolérance zéro mise en œuvre sous l’administration Trump « a conduit à moins de séparations familiales que sous la politique frontalière de Kamala Harris ».

Le sénateur JD Vance, républicain de l’Ohio, a défendu le bilan de l’ancien président Donald Trump en matière d’immigration lors d’une apparition sur NBC et a plutôt pointé du doigt le bilan de l’administration Biden-Harris.

Kristen Welker, présentatrice de l’émission « Meet the Press » sur NBC, a demandé à Vance si des familles seraient séparées dans le cadre d’un programme de déportation massive si Trump était réélu. Vance a répondu : « Il faut commencer par les criminels les plus violents de notre pays », puis a affirmé que les politiques de Harris ont conduit des milliers d’enfants migrants à vivre avec des trafiquants sexuels et des cartels de la drogue au lieu de leurs familles.

« Il y avait une politique de tolérance zéro pendant l’administration Trump, et cela a conduit à moins de séparations familiales que sous la politique frontalière de Kamala Harris », a déclaré Vance. 25 août« C’est ce qui est si frappant dans tout cela. En fait, faire respecter notre frontière est la chose la plus humaine, pour les enfants et certainement pour les citoyens américains. »

Le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance a détourné une question sur la séparation des enfants de leurs parents à la frontière décidée par l’administration Trump en faisant référence aux enfants qui arrivent seuls à la frontière.

Les termes « séparation familiale » et « séparation d’enfants » ne sont pas des termes juridiques. Ils sont généralement utilisés pour désigner la pratique de l’administration Trump consistant à demander aux agents de l’immigration de séparer systématiquement les enfants de leurs parents à la frontière américaine afin de dissuader les passages illégaux.

Contactée pour obtenir des preuves à l’appui de la déclaration de Vance, la campagne Trump nous a indiqué données et information à propos des enfants qui ont traversé seuls la frontière pendant l’administration Biden-Harris.

Ces exemples ne sont pas équivalents. La politique de tolérance zéro de l’administration Trump a conduit les agents de l’immigration américains à séparer les enfants et les parents qui arrivaient ensemble à la frontière. Les enfants auxquels fait référence l’équipe de campagne de Trump ne sont pas arrivés avec leurs parents ou d’autres proches.

Les enfants séparés de leurs parents sont « une situation complètement différente », a déclaré Peter Margulies, professeur de droit de l’immigration à la faculté de droit de l’université Roger Williams. Les enfants non accompagnés n’ont « rien à voir avec les enfants qui arrivent avec leurs parents. C’est comme comparer des pommes et des oranges ».

Le candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur JD Vance, républicain de l’Ohio, s’exprime lors de la troisième journée de la Convention nationale républicaine au Forum Fiserv. La troisième journée de la Convention nationale républicaine a été consacrée à la politique étrangère et aux menaces.

La politique de séparation des familles de l’administration Trump

En règle générale, un enfant et un adulte qui arrivent ensemble à la frontière américaine peuvent être séparés lorsque :

Les agents des frontières ne peuvent pas établir le lien de garde.

Les autorités pensent que le gardien pourrait menacer l’enfant.

Le gardien est détenu en vue de poursuites judiciaires.

Les experts en immigration nous ont dit en 2019, les séparations familiales étaient rares sous l’administration Obama et les administrations précédentes et ne se produisaient pas à la même échelle que sous l’administration Trump.

Les séparations familiales controversées survenues pendant le mandat de Trump sont survenues à cause d’une politique introduite en avril 2018 par le procureur général de l’époque, Jeff Sessions. Sessions a déclaré qu’un « effort accru » était nécessaire à la frontière sud-ouest et a ordonné l’application de la politique de « tolérance zéro » pour poursuivre tous les adultes entrant illégalement aux États-Unis.

Cela signifie que l’administration Trump renvoyé pour poursuites tous les immigrants adultes entrés illégalement dans le pays, même s’ils sont arrivés avec leurs enfants. Lorsque les agents des frontières déféraient les parents aux autorités judiciaires, leurs enfants leur étaient retirés et placés sous la garde du ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Au milieu des critiques croissantes sur les séparations familiales sondages d’opinion publique et par certains républicainsTrump a émis un Juin 2018 décret exécutif prévoyant de détenir ensemble les familles à leur arrivée à la frontière si les parents étaient poursuivis. décret exécutif Il a déclaré que la politique de l’administration serait de « maintenir l’unité familiale ».

L’Union américaine pour les libertés civiles a poursuivi l’administration Trump en justice pour sa politique de tolérance zéro. En décembre 2023, dans le cadre d’un accord, une Un juge fédéral interdit la séparation des familles à la frontière à des fins de dissuasion.

Lee Gelernt, avocat principal de l’ACLU, a déclaré à PolitiFact que plus de 5 500 enfants ont été séparés de leurs parents à la frontière sous l’administration Trump. Le président Joe Biden a annulé la politique de l’ère Trump et a publié un rapport de février 2021 décret exécutif de créer un groupe de travail pour réunir les enfants séparés et leurs familles. L’ACLU nous a dit en août que jusqu’à 1 000 enfants n’avaient pas encore été réunis avec leurs parents.

Les enfants non accompagnés ne sont pas les mêmes que les enfants séparés de leurs parents

Pour étayer les affirmations de Vance, la campagne Trump nous a indiqué données mensuelles sur les enfants non accompagnés rencontrés par les autorités frontalières pendant l’administration Biden, dont plus de 6 000 rencontres en juillet.

La campagne Trump a également évoqué la création du bureau de l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure le 19 août. rapport sur les mineurs non accompagnés libérés de la détention fédérale. Le rapport a conduit Les législateurs républicains et les médias conservateurs affirment que l’Immigration and Customs Enforcement « perdu » les enfants ou qu’ils sont « manquant » . «

Mais le rapport ne mentionne pas les enfants « séparés » de leurs familles à la frontière.

L’inspecteur général a constaté que l’ICE avait transféré plus de 448 000 enfants non accompagnés à la garde du ministère de la Santé et des Services sociaux au cours des années fiscales 2019 à 2023 (qui comprennent environ deux années de l’administration Trump). Le rapport de l’inspecteur général indique que l’ICE a signalé que plus de 32 000 mineurs non accompagnés ne se sont pas présentés à leurs audiences devant le tribunal de l’immigration au cours de cette période et que les enfants « qui ne se présentent pas au tribunal sont considérés comme présentant un risque plus élevé de traite, d’exploitation ou de travail forcé ».

Mais les experts en immigration nous ont dit que la campagne Trump-Vance confond les mineurs non accompagnés avec les enfants séparés à la frontière.

Le rapport de l’inspecteur général « porte entièrement sur les enfants non accompagnés, ce qui signifie par définition qu’ils sont arrivés à la frontière sans être accompagnés d’un parent ou d’un autre tuteur légal », a déclaré Theo Liebmann, professeur de droit à l’université Hofstra qui a représenté des immigrants. « Il est donc impossible que le rapport parle d’une quelconque « séparation » des enfants de leurs parents par le personnel des frontières. »

La politique de Trump était unique

Les experts en immigration ont déclaré que la politique de Trump était unique en son genre.

« À notre connaissance, la tolérance zéro est la seule politique qui a conduit de manière affirmative à la séparation d’enfants de leurs parents », a déclaré Michelle Mittelstadt, porte-parole du Migration Policy Institute, une organisation non partisane axée sur l’immigration.

Lorsque des parents d’autres pays envoient leurs enfants traverser seuls la frontière américaine, ils choisissent de se séparer dans leur pays d’origine. C’est différent de la séparation des familles par les services de police aux frontières des États-Unis.

« Le premier problème est celui du droit américain en général, tandis que le second est un problème causé par les politiques de l’administration Trump, comme la poursuite des adultes traversant la frontière et le placement de leurs enfants avec d’autres adultes », a déclaré Margulies.

Les responsables politiques des deux partis politiques soutiennent que les lois fédérales qui accordent des droits légaux aux enfants non accompagnés encouragent les parents à permettre à leurs enfants de voyager seuls aux États-Unis.

La pauvreté, la violence et le changement climatique ont poussé certains enfants à quitter leur pays d’origine à la recherche d’un emploi aux États-Unis.

« Mais il s’agit d’une séparation familiale « à la source », pas à la frontière », a déclaré Margulies.

Décision de PolitiFact

Vance a déclaré : « Il y avait une politique de tolérance zéro pendant l’administration Trump, et cela a conduit à moins de séparations familiales que sous la politique frontalière de Kamala Harris. »

Les termes « séparation familiale » et « séparation des enfants » ont généralement décrit la pratique de l’administration Trump consistant à demander aux agents de l’immigration de séparer les enfants de leurs parents à la frontière américaine afin de dissuader les passages illégaux.

Selon les experts en immigration, la politique de Trump est une exception parmi les administrations républicaines et démocrates des dernières décennies. Selon l’ACLU, cette politique a entraîné la séparation de 5 500 enfants de leurs parents à la frontière américaine.

L’équipe de campagne Trump-Vance n’a pas évoqué la politique de Biden-Harris qui permettrait aux agents des frontières de séparer les enfants de leurs familles. Elle nous a renvoyé aux données concernant les enfants arrivés seuls aux États-Unis.

Mais ces exemples ne sont pas équivalents. Les enfants non accompagnés arrivent à la frontière sans un parent – ​​un choix qu’eux-mêmes ou leur famille font avant de se rendre seuls aux États-Unis.

Nous considérons cette affirmation comme fausse.

