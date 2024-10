La comparaison d’Horizon Zero Dawn Remaster montre de grandes améliorations visuelles

À seulement sept ans, Horizon Zero Dawn de Sony ne semblait pas être un choix évident pour obtenir une nouvelle édition remasterisée. Quoi qu’il en soit, Horizon Zero Dawn Remaster n’est que dans une semaine et un trio de joueurs a pris sur lui de créer une comparaison détaillée entre la version originale et sa nouvelle mise à niveau.

Utilisateurs de Reddit Lanny16_I_think, Nixxes et Guerrilla compilé la comparaison et a minutieusement utilisé une première copie de Zero Dawn Remaster pour faire correspondre les plans de la première incarnation du jeu. Dans chaque cas, le remaster a ajouté des améliorations notables au-delà des graphismes qui ont rendu le monde d’Aloy plus vivant et réel qu’auparavant. Découvrez-le dans les images ci-dessous, capturées par Lanny16_I_think sur PC.

Par exemple, cette séquence de ville dans le Zero Dawn original manque sensiblement de personnages PNJ et a une teinte orange distrayante dans les couleurs.

Aloy arrive dans une ville de la version originale d’Horizon Zero Dawn.

La version remasterisée augmente considérablement les PNJ en arrière-plan et supprime la teinte orange, révélant un environnement beaucoup plus dynamique.

L’arrivée d’Aloy en ville dans Zero Dawn Remastered.

Le fil Reddit comprenait également un aperçu des textures de peau considérablement améliorées du remaster, ainsi que des détails d’arrière-plan luxuriants. Cependant, certains plans du jeu original Horizon Zero Dawn ne reflètent pas l’intention du développeur du titre, Guerrilla Games. Dans un article sur X, Jan-Bart van Beek, directeur artistique de Guerrilla Games Studio, a noté que la capture d’écran ci-dessous reflète une erreur dans la fonction d’éclairage du jeu.

Horizon Zero Dawn était notre premier jeu en monde ouvert. Il présentait des emplacements sur une superficie de plus de 30 kilomètres carrés dans un cycle de lumière de 24 heures. Il était extrêmement difficile de vérifier tous les coins et recoins du monde pour voir si l’éclairage fonctionnait correctement. C’était un endroit qui fonctionnait mal https://t.co/M81wLxmL9E – Jan-Bart van AstroBeek (@janbartvanbeek) 22 octobre 2024

Dans un post ultérieurvan Beek explique que le jeu utilise un système appelé autobot pour prendre des captures d’écran dans des milliers d’emplacements du jeu à différents moments de la journée. Mais il note également que « vérifier les résultats reste un effort humain ».

Horizon Zero Dawn Remastered sortira sur PC et PlayStation 5 le 31 octobre. Les joueurs qui possèdent déjà l’Horizon Zero Dawn original peuvent obtenir la mise à niveau PS5 pour 10 $.