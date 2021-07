Le sexisme n’est pas quelque chose de nouveau, il existe depuis des siècles et de manière très évidente ou subtile, le sexisme a été répandu dans notre société. Cela se produit tous les jours et de différentes manières. Cela peut arriver à n’importe qui, homme ou femme, mais cela a tendance à avoir un impact plus important sur les femmes. Récemment, Harsh Goenka a partagé une blague sexiste sur son compte Twitter qui a reçu plusieurs critiques. Dans son récent tweet, il a comparé les femmes à la « faune ».

Regarde:

J’ai demandé à Swami Harshanand, « D’où vient le mot ‘femme’ ? » Il a répondu, « Il est dérivé en prenant les deux premiers et les deux derniers alphabets de ‘FAUNE’.#gurupoornima conseil – Harsh Goenka (@hvgoenka) 23 juillet 2021

Le tweet de Goenka n’a certainement pas été pris de bonne foi et a même irrité de nombreuses personnes en ligne. Certains ont même qualifié son tweet de « dégoûtant ». Certains ont répondu par des blagues similaires sur les hommes et ont demandé à Goenka si c’était drôle ou non.

Voici quelques-unes des réactions :

J’ai demandé à un autre swami d’où venait le mot « sorcière » (faire caca). Il a répondu: « Il est dérivé en prenant les deux premières lettres de Harsh et la première lettre de Goenka. » Pas si drôle maintenant, n’est-ce pas ? #Sexiste– Neal Grover (@juchkuduk) 23 juillet 2021

Vous recevez un très mauvais transfert WhatsApp ces jours-ci. Tu changeras ta source. — Vikrant ~ विक्रांत (@vikrantkumar) 24 juillet 2021

Alors qu’en est-il de celle de votre mère (la femme de votre père) ? Cela signifie que votre mère ou MAA vient également de la FAUNE ? Et quelle est votre EXISTANCE sur cette terre ? Êtes-vous sauvage ? — दास (@DasUtpal72) 23 juillet 2021

De tels gourous sexistes doivent être jetés immédiatement. Guru Purnima est la bonne occasion. https://t.co/Ia4CRQFIm4— ABDULLA MADUMOOLE ಮಾದುಮೂಲೆ (@AMadumool) 24 juillet 2021

Tu as vraiment de la chance d’avoir hérité d’une entreprise, sinon je me demande comment tu aurais survécu dans ce monde https://t.co/xrFC5Wbrl1— Radio Gappistan (@GappistanRadio) 23 juillet 2021

Que pensez-vous du Tweet de Harsh Goenka ?

