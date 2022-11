La compagnie maritime Maersk, un baromètre du commerce, met en garde contre “des nuages ​​​​sombres à l’horizon”

Maersk la plus grande entreprise de transport par conteneurs au monde, a publié mercredi des bénéfices records pour le troisième trimestre grâce à des taux de fret maritime élevés, mais a noté un ralentissement de la demande.

Le géant danois, largement considéré comme un baromètre du commerce mondial, a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 10,9 milliards de dollars pour le trimestre, au-dessus des projections du consensus des analystes de 9,8 milliards de dollars et en hausse d’environ 60 % par rapport à la même période un il y’a un an.

La société a confirmé ses prévisions pour l’année complète d’un EBITDA sous-jacent de 37 milliards de dollars et d’un flux de trésorerie disponible supérieur à 24 milliards de dollars.

Le PDG Søren Skou a déclaré que les “résultats exceptionnels” de cette année étaient dus à une augmentation continue des taux de fret maritime, mais a déclaré qu’il était clair que ceux-ci avaient culminé et commenceraient à se normaliser au quatrième trimestre dans un contexte de baisse de la demande et d’atténuation de la congestion de la chaîne d’approvisionnement. . Skou a signalé que les bénéfices des opérations océaniques de l’entreprise diminueraient dans les mois à venir.

“Avec la guerre en Ukraine, une crise énergétique en Europe, une inflation élevée et une récession mondiale imminente, il y a beaucoup de nuages ​​sombres à l’horizon”, a déclaré Skou dans un communiqué mercredi.

“Cela pèse sur le pouvoir d’achat des consommateurs, ce qui a un impact sur la demande mondiale de transport et de logistique. Bien que nous nous attendions à ce qu’un ralentissement de l’économie mondiale conduise à un marché plus faible dans l’océan, nous continuerons à rechercher les opportunités de croissance au sein de notre activité Logistique. “

Dans son rapport du deuxième trimestre, Maersk a signalé un ralentissement imminent de la demande mondiale de conteneurs maritimes dans un contexte d’affaiblissement de la confiance des consommateurs et de congestion de la chaîne d’approvisionnement.

La société a déclaré mercredi que la demande mondiale de conteneurs devrait se contracter entre 2% et 4% en 2022, en baisse par rapport à une projection précédente de +1% à -1%, notant que les taux de fret et d’affrètement ont diminué au troisième trimestre alors que la demande se modère et Les restrictions chinoises liées au Covid-19 ont diminué.

Les actions Maersk commencent la séance de bourse de mercredi en baisse de 31% depuis le début de l’année.