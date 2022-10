La compagnie lunaire japonaise ispace lance une mission cargo en novembre

La société japonaise d’exploration lunaire ispace a annoncé mercredi son intention de lancer sa première mission de fret le mois prochain, se précipitant pour être la première de plusieurs entreprises privées à livrer des charges utiles à la surface de la lune.

La société privée vise à lancer son atterrisseur lunaire “Mission 1” pendant une fenêtre entre le 9 et le 15 novembre, à bord de l’une des fusées Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral, en Floride.

La mission 1 transportera une variété de charges utiles pour les entreprises et les gouvernements, y compris une paire de rovers. La société a terminé les tests de son vaisseau spatial en septembre et est sur le point de transporter l’atterrisseur en Floride.

Aux côtés d’ispace sur le marché en plein essor du fret lunaire, on trouve des sociétés américaines comme Astrobotic et Intuitive Machines, qui prévoient toutes deux de lancer des missions à la surface de la lune l’année prochaine.

Né du concours Lunar XPRIZE de Google la dernière décennie, ispace vise à fournir une grande variété de services axés sur la lune, allant du transport de marchandises à la vente de données aux agences spatiales.

Elle compte désormais plus de 200 employés dans ses bureaux au Japon, au Luxembourg et aux États-Unis. À ce jour, ispace a levé plus de 200 millions de dollars de financement.