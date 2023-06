La compagnie des eaux fustigée pour s’inquiéter de causer une infraction avec des panneaux « hommes au travail »

Une entreprise d’EAU a été fustigée pour s’être inquiétée d’offenser les panneaux « hommes au travail ».

South West Water a ordonné un examen à la suite d’une plainte qu’elle jugeait « les contributions des femmes sans importance ».

ASouth West Water a été fustigé pour s’être inquiété d’offenser les panneaux « hommes au travail »

Mais les habitants et les militants ont déclaré qu’il devrait se concentrer davantage sur les fuites et lever son interdiction des tuyaux d’arrosage qui dure depuis près d’un an.

L’Equality Trust a déclaré qu’un avis « d’hommes au travail » affiché au bord de la route à Exton, dans le Devon, était sexiste.

La réalisatrice Priya Sahni-Nicholas a déclaré: « C’est un rappel de la sous-évaluation constante des femmes, en particulier dans le monde du travail. »

Cependant, Toby Young, militant de la culture anti-réveil, a déclaré: «Le panneau ne doit être changé que si les équipes de construction de South West Water travaillant sur les routes comprennent des femmes. Est-ce qu’ils? Je soupçonne que non.

«Je m’attends à ce que très peu de femmes soient offensées par les signes. Des organisations comme Equality Trust font semblant d’être offensées pour faire avancer un programme politique éveillé.

En avril, South West Water a prolongé l’interdiction des tuyaux d’arrosage jusqu’en décembre – après le mois de mars le plus humide en 42 ans. Pendant ce temps, les propriétaires Pennon ont versé un énorme dividende de 112 millions de livres sterling aux actionnaires malgré une amende de 2,15 millions de livres sterling en avril pour avoir déversé des eaux usées.

Chris Hood, 30 ans, de Plympton, a déclaré: « South West Water doit se concentrer sur la baisse des prix et le tri de l’interdiction des tuyaux d’arrosage, pas ces ordures. »

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré: « Nous examinons actuellement l’ensemble de notre signalisation pour nous assurer qu’elle correspond à nos valeurs commerciales. »

SOUTHERN Water prévoit de facturer aux clients 279 £ supplémentaires par an d’ici 2030, soit une augmentation de 73 %.