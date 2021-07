La compagnie d’assurance habitation Kin entre en bourse via la fusion de la SPAC

La société de technologie d’assurance habitation directe aux consommateurs, Kin Insurance, entre en bourse grâce à une fusion inversée avec Omnichannel Acquisition Corp., a annoncé la société lundi. L’accord valorise Kin Insurance à environ 1,03 milliard de dollars.

La société, qui opère actuellement en Floride, en Louisiane et en Californie, a également dévoilé des plans d’expansion nationale après avoir acheté un assureur inactif qui opère dans plus de quarante États.

L’approche axée sur la technologie de Kin permet aux clients d’assurer leurs maisons en ligne en quelques minutes. La société est le seul assureur numérique pur et direct au consommateur sur le marché de l’assurance habitation, qui est évalué à plus de 100 milliards de dollars.

La société analyse des milliers de points de données qui, selon elle, permettent une tarification plus précise et de meilleurs résultats de souscription. Cela lui permet également d’opérer sur des marchés soumis à une volatilité météorologique croissante en raison du changement climatique.

« L’accès à une assurance habitation abordable est un défi dans les régions touchées par le changement climatique et les phénomènes météorologiques violents ; chez Kin, notre technologie exclusive et notre avantage considérable en matière de données nous permettent d’évaluer au mieux les risques et de tarifer l’assurance habitation de manière équitable pour les consommateurs », a déclaré la société dans un communiqué. déclaration.

« Nous nous développons rapidement, générons des unités économiques de pointe et sommes bien placés pour étendre considérablement notre part de marché à l’avenir », a ajouté la société.

Omnichannel Acquisition Corp. est dirigée par Matt Higgins, PDG de l’incubateur et de la société d’investissement RSE Ventures. Stephen Ross, Jeff Blau et Bruce Beal de Related Companies et le professionnel de golf Rory McIlroy font partie des autres soutiens de Kin.