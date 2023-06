La compagnie aéroportuaire s’excuse pour l’incident du cercueil bizarre – News 24

Swissport s’est dit « profondément désolé » après que ses employés aient raté la livraison d’un corps à un enterrement

Le fournisseur d’assistance en escale Swissport International a présenté ses excuses pour ne pas avoir déchargé un cercueil avec le corps d’un citoyen irlandais décédé d’un avion à l’aéroport de Dublin, qui a ensuite été ramené en Grèce, forçant la famille désemparée à réorganiser les funérailles.

« Nous sommes profondément désolés pour l’expérience de la famille à un moment aussi difficile et avons fait tout ce que nous pouvions pour que les choses soient résolues le plus rapidement possible », Swissport a déclaré dimanche dans un communiqué à l’Irish Independent. La société a déclaré qu’une enquête interne avait été lancée et a promis de « Assurez-vous que les leçons sont apprises. »

Selon l’Irish Independent, l’incident s’est produit le 22 mai avec le corps d’un homme décédé à l’étranger. Sa dépouille a été livrée dans un avion d’Aegean Airlines de Grèce à Dublin, où sa famille attendait avec une voiture funéraire à l’extérieur de l’aéroport. Cependant, le cercueil n’a pas été retiré de l’avion en raison d’un « erreur de chargement » et a ensuite été ramené en Grèce.

Bien que le corps ait été livré en Irlande par une autre compagnie aérienne le lendemain, la famille a été laissée « dévasté » par la situation, a indiqué la publication.