La compagnie aérienne sud-coréenne interdit les sièges d’urgence après l’ouverture en vol – News 24

Un passager a été arrêté après avoir ouvert une trappe d’évacuation d’urgence avant l’atterrissage de l’avion

La compagnie sud-coréenne Asiana Airlines a cessé de placer ses clients à côté des issues de secours après qu’un passager a ouvert une porte de secours avant d’atterrir, provoquant la panique à bord et blessant neuf personnes.

Dimanche, la compagnie aérienne a déclaré à l’agence de presse française AFP qu’elle n’offrirait plus les sièges d’urgence 31A et 26A sur sa flotte d’Airbus A321-200. « Par mesure de sécurité, cette mesure s’appliquera même si les vols sont complets », a déclaré Asiana.

La décision est intervenue après qu’un passager à bord d’un A321 d’Asiana Airlines à destination de Daegu en Corée du Sud a ouvert la trappe de secours à côté de son siège alors que l’avion se trouvait encore à 200 mètres au-dessus du sol.















Des images vidéo de l’incident montrent des passagers accrochés à leurs sièges alors que le vent se précipitait dans la cabine. Neuf adolescents ont été transportés à l’hôpital avec des difficultés respiratoires après l’incident, mais aucun n’a été grièvement blessé.

Le passager qui a ouvert la porte a été arrêté à Daegu et accusé d’avoir enfreint les lois sur la sécurité aérienne. L’homme a déclaré à la police qu’il souffrait de stress après avoir récemment perdu son emploi et a ouvert la trappe alors qu’il se sentait étouffé et voulait quitter la cabine immédiatement après l’atterrissage. Il risque jusqu’à dix ans de prison s’il est reconnu coupable.

On ne sait toujours pas comment le passager a réussi à ouvrir la porte alors que l’avion était au sol. Un responsable du ministère sud-coréen des Transports a déclaré qu’il aurait peut-être été possible d’ouvrir la porte en raison de la faible altitude de l’avion à l’époque, car le niveau de pression atmosphérique à l’intérieur de la cabine et à l’extérieur aurait été similaire.