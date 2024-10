La compagnie aérienne s’excuse d’avoir diffusé un film classé R sur chaque écran pendant le vol – National

La compagnie aérienne australienne Qantas a présenté ses excuses aux passagers après la diffusion d’un film classé R sur tous les écrans de divertissement à bord lors d’un voyage de Sydney à Tokyo.

Les voyageurs à bord de l’avion samedi ont été informés que des difficultés techniques signifiaient la sélection de films individuels n’était pas disponible pour le vol international.

Les membres de l’équipage ont répondu aux demandes des dépliants pour qu’une sélection de films soit diffusée sur tous les écrans des passagers, et ont finalement sélectionné le film dirigé par Dakota Johnson et Sean Penn. Papa.

Le film, sorti en 2023, est noté R pour le langage adulte. sexe et nuditéet comprend une scène où des photos de seins d’une femme et d’une prothèse de pénis sont affichées sur un écran de téléphone. Le film se déroule presque exclusivement lors d’un trajet en taxi et voit ses stars discuter des relations importantes dans la vie de leurs personnages.

« Papa » (2023).

Les écrans individuels ne pouvaient pas être mis en pause, atténués ou éteints par les passagers.

Dans un communiqué, un porte-parole de Qantas a exprimé ses regrets concernant le choix du film.

« Le film n’était clairement pas adapté à la diffusion pendant tout le vol et nous nous excusons sincèrement auprès des clients pour cette expérience », a déclaré Qantas. « Tous les écrans ont été remplacés par un film familial pour le reste du vol, ce qui constitue notre pratique habituelle dans les rares cas où la sélection individuelle d’un film n’est pas possible. »

Qantas a déclaré qu’il examinait l’incident. On ne sait pas si les membres de l’équipe savaient que le film était classé R avant sa projection.

Sur Reddit, une personne qui a affirmé être à bord du vol a déclaré que le film était « extrêmement inapproprié » pendant près d’une heure avant d’être éteint.

« C’était super inconfortable pour tout le mondesurtout avec les familles et les enfants à bord », ont-ils écrit.

Au-delà des passagers qui ont exprimé leur mécontentement face à l’expérience gênante de regarder un film, les gros titres sur les excuses de Qantas ont provoqué des blagues en ligne.

Air New Zealand a saisi l’opportunité de proposer ses propres options de divertissement à bord et a plaisanté sur les réseaux sociaux : « Intrigue : nous vous laissons choisir vos films ».

Intrigue : nous vous laissons choisir vos films. 😅 – Air Nouvelle-Zélande (@FlyAirNZ) 8 octobre 2024

