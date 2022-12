La compagnie aérienne marocaine annonce l’annulation de 7 vols de la Coupe du monde vers le Qatar

RABAT, Maroc (AP) – La compagnie aérienne nationale marocaine a déclaré que sept vols qui devaient emmener des fans de football au Qatar pour la demi-finale historique de la Coupe du monde du Maroc contre la France ont été annulés en raison de restrictions imposées par les autorités qatariennes.

Royal Air Maroc, ou RAM, a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle organiserait 30 vols entre Casablanca et Doha mardi et mercredi pour les fans désireux d’assister au match. L’offre unique en son genre serait en vente pour 5 000 dirhams (475 $) aller-retour.

Cependant, sept de ces vols, opérés par Qatar Airways, ont été annulés, a indiqué mercredi la compagnie aérienne dans un communiqué à l’agence de presse officielle marocaine MAP.

“Suite aux récentes restrictions imposées par les autorités qatariennes, Royal Air Maroc a le regret d’informer ses clients de l’annulation de vols assurés par Qatar Airways”, a-t-il déclaré. “Royal Air Maroc présente ses excuses aux clients pour ce désagrément indépendant de sa volonté.”

Il n’a pas précisé quelles restrictions le Qatar avait imposées.

Les bureaux des médias du gouvernement qatari et de Doha n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de détails.

Le Maroc est la première nation africaine et arabe à se qualifier pour les demi-finales de l’histoire de la Coupe du monde.

Mardi, des centaines de supporters marocains déjà au Qatar ont fait la queue pendant des heures devant un stade dans l’espoir de recevoir des billets de match gratuits distribués par la fédération marocaine de football en coordination avec la FIFA et le comité d’organisation qatari. ___

The Associated Press