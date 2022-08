La compagnie aérienne en démarrage Canada Jetlines volera entre Calgary et Toronto à partir de septembre

La plus récente compagnie aérienne à rabais du Canada a annoncé vendredi que son premier vol régulier décollerait à la fin septembre.

Canada Jetlines commencera ses opérations à partir de son centre de voyage à l’aéroport international Pearson de Toronto le 22 septembre, avec des vols bihebdomadaires de Toronto à Calgary et retour les jeudis et dimanches.

“Le lancement de Canada Jetlines est une autre étape importante marquant la reprise dans le secteur du voyage et du tourisme”, a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire de Calgary.

À partir de vendredi, vols sur Canada Jetlines site Internet les vols aller simple de Calgary à Toronto coûtaient 99 $ au tarif le moins cher et 254 $ au tarif le plus élevé. L’annulation de vol et les bagages enregistrés sont disponibles à des tarifs plus élevés.

La compagnie aérienne utilise l’Airbus A320 comme standard, en commençant par l’un de ces avions en 2022. La compagnie aérienne dit qu’elle prévoit de piloter 15 avions d’ici 2025. L’A320 est un avion tout-économique de 174 sièges.

Ravinder Minhas, membre fondateur du conseil d’administration de la compagnie aérienne, avait précédemment déclaré à CBC News en mai 2021 que Canada Jetlines le considérait comme un moment positif pour le lancement, bien que les compagnies aériennes aient perdu des milliards de dollars à ce moment-là.

“Nous avons pu obtenir des avions à un prix imbattable”, a déclaré Minhas, ajoutant que la compagnie aérienne serait bientôt en mesure de proposer des vols vers des destinations soleil à des tarifs moins chers.

Canada Jetlines prévoyait auparavant un lancement plus tôt cette année de Toronto à Winnipeg et Moncton, mais a retardé et reporté ce lancement en attendant son certificat d’exploitation aérienne.

La compagnie aérienne indique que d’autres itinéraires vers d’autres destinations seront bientôt annoncés.