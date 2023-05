La compagnie aérienne Emirates basée à Dubaï enregistre des bénéfices record de 3 milliards de dollars

Le président du groupe, le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, a attribué les performances de l’entreprise à un leadership fort et aux « politiques progressistes » de Dubaï, et anticipe une autre année solide pour Emirates.

« Nous entamons 2023-24 avec de fortes perspectives positives et prévoyons que le Groupe restera rentable. Nous travaillerons dur pour atteindre nos objectifs tout en surveillant de près l’inflation, les prix élevés du carburant et l’incertitude politique et économique », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse.

Le président d’Emirates, Tim Clark, a fait allusion aux chiffres positifs dans une récente interview avec CNBC, citant une « demande très résiliente » pour les voyages.

« Beaucoup de gens prennent l’avion aujourd’hui et beaucoup plus veulent voler », a déclaré Cook le 2 mai.

Au cours de l’exercice 2022, Emirates a investi 7,2 milliards de dirhams dans de nouveaux avions, installations, équipements, entreprises et technologies, et s’est engagé à acquérir cinq nouveaux Boeing 777, à ouvrir la plus grande ferme verticale au monde à Dubaï et à construire un nouveau centre de formation des pilotes. .

Ces chiffres positifs ont permis à Emirates de rembourser 3 milliards de dirhams de dettes contractées pendant la crise du Covid-19, et le propriétaire d’Emirates, Investment Corporation of Dubai, a reçu un dividende de 4,5 milliards de dirhams, a-t-il annoncé jeudi.

D’autres compagnies aériennes ont également profité de la hausse du nombre de passagers après la pandémie, easyJet augmentant ses attentes en matière de bénéfices, et Alaska Airlines et Southwest Airlines ayant toutes deux signalé une forte demande.