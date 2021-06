La compagnie aérienne annule près de 300 vols le week-end

Southwest Airlines a annulé près de 300 vols du week-end et retardé plus de 1 000 autres, la continuation d’un mois difficile pour le plus grand transporteur intérieur du pays et ses passagers.

Southwest a annulé 225 vols du vendredi – bien plus que tout autre transporteur américain – et a déjà annulé 67 vols du samedi, selon FlightAware.

Les vols tardifs sont également un gros problème : Southwest a retardé 1 100 vols du vendredi, soit 30% de ses vols, selon FlightAware.

Les problèmes surviennent une semaine après que Southwest a annulé ou retardé des centaines de vols en raison de deux problèmes technologiques distincts et une semaine après qu’American Airlines ait eu des problèmes opérationnels pendant le week-end chargé de la fête des pères et a déclaré qu’elle annulerait de manière proactive près de 1 000 vols de juillet pour lui en donner plus. espace de respiration lorsque la météo et d’autres problèmes surviennent.

Pourquoi les vols Southwest sont-ils annulés aujourd’hui



Le porte-parole de Southwest, Dan Landson, a déclaré que la compagnie aérienne avait annulé des vols avant les tempêtes estivales.

« Pour gérer de manière proactive nos opérations, nous avons mis en place une réduction programmée avant les tempêtes attendues et les initiatives probables de contrôle du trafic aérien », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il n’a précisé aucune tempête, mais les représentants de la compagnie aérienne sur Twitter ont dit aux passagers frustrés que les problèmes comprenaient les effets résiduels des tempêtes de jeudi à Chicago et Denver, par exemple.

Landon a déclaré que les voyageurs étaient réaffectés sur d’autres vols. Mais certains voyageurs constatent que le prochain vol n’est pas toujours le même jour étant donné la saison estivale chargée.

Et de nombreux voyageurs ont du mal à joindre la compagnie aérienne, un problème universel pour les passagers cet été.

Puis-je obtenir un remboursement si une compagnie aérienne annule mon vol ?

Les passagers dont les vols sont annulés ou considérablement retardés sont éligibles à un remboursement conformément aux règles du département américain des transports, même si la compagnie aérienne les a déjà réservés.

Le problème d’opter pour un remboursement pendant les heures de pointe si votre voyage est un must et que vous avez un budget limité : trouver un vol de dernière minute sur une autre compagnie aérienne ne sera ni facile ni bon marché.