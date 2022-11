La compagnie aérienne américaine bloque les sièges parce que les passagers deviennent plus lourds – rapport – RT World News

United Airlines aurait été obligée de garder certains sièges vacants pour se conformer aux restrictions de poids en raison de l’épidémie d’obésité aux États-Unis

United Airlines, le troisième plus grand transporteur aérien américain, ne serait pas en mesure de vendre certains sièges sur ses vols en raison du poids accru du passager américain moyen.

Le transporteur a commencé à bloquer trois à six sièges du milieu sur chacun de ses Boeing 757 plus tôt cette semaine, selon le blog de voyage Live and Let’s Fly.

“Le changement temporaire est le résultat de l’augmentation du poids moyen des clients en hiver, comme prescrit par la FAA (The Federal Aviation Administration)”, a déclaré la compagnie aérienne, selon le site Web. La FAA impose des limites de poids et des exigences d’équilibre aux compagnies aériennes.

Les sièges concernés sont apparemment recouverts de manchons rouges et d’un panneau disant : “Siège inopérant – ne pas occuper.” Les ceintures de sécurité sont zippées ensemble.

United devra maintenir les sièges hors service jusqu’au 30 avril, car la FAA oblige les compagnies aériennes à prendre en compte le poids moyen des passagers plus élevé pendant les mois d’hiver, lorsque les gens portent des vêtements plus lourds. L’agence a relevé les moyennes de poids de base que les transporteurs utilisent pour leurs calculs en 2019, reflétant l’expansion de la taille des Américains.

Les moyennes pendant les mois d’été, y compris les bagages à main, sont passées de 145 livres (65 kg) à 179 livres (81 kg) pour les passagères féminines et à 200 livres (90,7 kg) à partir de 185 livres (83 kg) pour les hommes. Les compagnies aériennes ajoutent 5 livres (2,2 kg) supplémentaires pour les vêtements pendant les mois d’hiver, car elles équilibrent leurs charges pour des raisons de sécurité.















Les transporteurs ont également apparemment la possibilité d’utiliser les poids réels, soit en demandant aux passagers de se déclarer eux-mêmes, soit de monter sur une balance, mais cette idée n’est pas encore mise en œuvre aux États-Unis. Les rapports de l’année dernière suggérant que les compagnies aériennes pourraient commencer à peser leurs clients ont entraîné une vague de couverture médiatique. La FAA a déclaré que les transporteurs utiliseront probablement d’autres méthodes pour calculer le poids des passagers, qui sont censées être mises à jour tous les trois ans.

L’homme adulte américain moyen pèse 199,8 livres (90,1 kg) et a un tour de taille de 40,5 pouces (102,87 cm), selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cela se compare à 166,3 livres (75,4 kg) en 1960. La femme moyenne pèse 170,8 livres (77,5 kg), contre 140,2 livres (63,6) en 1960, et a un tour de taille de 38,7 pouces (98 cm).

Ces chiffres sont basés sur des données de 2015 à 2018 et n’incluent donc pas le poids que de nombreux Américains ont pris pendant la pandémie de Covid-19. Une étude de la New Mexico State University a révélé que 48% des adultes américains ont déclaré que leur poids avait augmenté au cours de la première année de la pandémie. Une étude distincte de l’American Psychological Association a révélé que le gain de poids moyen parmi ceux qui ont signalé des augmentations était de 29 livres (13 kg).

Plus de 42% des adultes américains sont obèses. L’épidémie d’obésité est si grave, en fait, que près de 71% des Américains nés après 1997 ne sont pas éligibles au service militaire, le plus souvent parce qu’ils sont trop gros pour être éligibles, selon les données du Pentagone.