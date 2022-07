La compagnie aérienne accusée d’avoir détruit le fauteuil roulant R658,000 du passager – puis d’avoir endommagé le remplacement 3 semaines plus tard

American Airlines a détruit le fauteuil roulant d’un homme, puis a gravement endommagé son remplaçant.

La valeur totale des fauteuils roulants de John Morris est d’environ 75 000 $ (environ 1,2 million de rands).

La compagnie aérienne s’est excusée, mais Morris a déclaré que “les excuses ne résolvent pas le problème”.

Un passager d’American Airlines a déclaré que le transporteur avait détruit son fauteuil roulant et gravement endommagé son fauteuil de remplacement moins de trois semaines plus tard.

Le 9 juillet, le fauteuil roulant électrique de John Morris a été largué par le personnel d’American Airlines alors qu’il était chargé sur un vol de son aéroport d’origine de Gainesville, en Floride, à Charlotte, en Caroline du Nord, a-t-il déclaré à Insider.

Son châssis, qui avait déjà subi des dommages lors d’un précédent vol américain, était tordu, la roue était cassée et il ne tournait plus.

Morris, consultant en voyages accessible et fondateur d’un blog de voyage WheelchairTravel.org, a reconnu que les dommages causés à son fauteuil roulant de 40 000 $ (environ 658 000 rands) étaient accidentels. Il a été contraint de retarder son voyage le temps de trouver une chaise de remplacement.

La compagnie aérienne a fourni à Morris deux chaises de prêt. Un Morris décrit comme “non conçu pour un utilisateur de fauteuil roulant à temps plein”. L’autre avait “probablement une décennie et ne disposait d’aucune des fonctionnalités dont j’avais besoin pour prévenir les problèmes liés à la pression exercée sur mon corps”.

En conséquence, Morris en a acheté un nouveau coûtant environ 35 000 $ (environ 576 000 rands) et a dû se rendre dans le sud de la Floride pour l’acheter.

Mais après être retourné à Gainesville avec sa nouvelle chaise le 26 juillet, toujours sur American Airlines, il s’est rendu compte que la nouvelle chaise avait également été endommagée.

“Les dégâts sont assez importants. Il est tordu à de nombreux endroits, le joystick est desserré et ne reste pas en place, il y a des déchirures et des déchirures sur toute la sellerie”, a-t-il expliqué.

Morris, 32 ans, a déclaré qu’il avait maintenant du mal à contrôler la chaise et qu’il s’était blessé.

Il espérait que la compagnie aérienne couvrirait le coût de la chaise détruite et les réparations nécessaires au remplacement.

Dans une déclaration à Insider, American Airlines a déclaré: “Nous présentons nos plus sincères excuses à M. Morris pour les dommages causés à son fauteuil roulant lors de son voyage avec nous, et notre équipe travaille pour assurer une meilleure expérience pour ses futurs voyages. Un membre de notre équipe a tendu la main pour répondre à ses préoccupations et s’excuser.”

Un fardeau incommensurable

Morris a déclaré que c’était « navrant » lorsqu’un fauteuil roulant était endommagé. “J’ai compris immédiatement à quoi allaient ressembler les prochains mois, que je n’allais pas avoir l’appareil qui me donne la mobilité et la possibilité de participer à la société et de faire tout ce que je fais dans la vie”, a-t-il déclaré.

“Le fardeau imposé à la personne handicapée avec la destruction de sa chaise peut durer des mois ou plus – c’est vraiment incommensurable.”

Morris s’attendait à passer jusqu’à 80 heures à résoudre cette épreuve.

Dans un e-mail à Insider, la sénatrice Tammy Duckworth a déclaré : “Nous n’accepterions jamais que les compagnies aériennes cassent les jambes d’1 passager sur 65, et pourtant, c’est essentiellement ce qui se passe lorsque 1 fauteuil roulant sur 65 est endommagé par les compagnies aériennes.

Je sais par expérience personnelle que lorsqu’une compagnie aérienne endommage un fauteuil roulant, c’est plus qu’un simple inconvénient, c’est une perte totale de mobilité et d’indépendance. Nous ne pourrons pas nous reposer tant que chaque compagnie aérienne ne traitera pas enfin nos fauteuils roulants comme ce qu’ils sont : des dispositifs médicaux complexes, et pas seulement des valises à secouer.”

Réagissant aux excuses de la compagnie aérienne, Morris a déclaré à Insider que “les excuses ne résolvent pas le problème” et appelle à de nouvelles politiques et à une “solution durable” aux accidents fréquents que les personnes handicapées subissent à plusieurs reprises lorsqu’elles volent.

“Je suis le plus grand voyageur fréquent du programme de fidélité d’American, je suis un membre Executive Platinum, mais je n’ai eu aucune conversation de fond avec quiconque ayant un quelconque pouvoir chez American Airlines”, a déclaré Morris, qui écrit sur ses voyages. Il voulait une « place à table » pour lui et les autres personnes handicapées.

Département des transports Les données montre qu’en moyenne 35,8 fauteuils roulants sont cassés ou endommagés quotidiennement sur les vols américains.

En novembre 2021, La militante handicapée et utilisatrice de fauteuil roulant Engracia Figueroa est décédée après que United ait détruit son fauteuil roulant. Elle a subi des lésions corporelles causées par les chaises de remplacement, qui se sont infectées et ont entraîné sa mort.