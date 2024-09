La compagne de Durov s’exprime pour la première fois depuis son arrestation — RT World News

L’influenceuse de 24 ans, détenue aux côtés du fondateur de Telegram, Pavel Durov, à Paris le mois dernier, est de retour sur les réseaux sociaux, mettant en garde ses abonnés contre « fausses informations »

Yulia Vavilova, coach crypto autoproclamée et streameuse basée à Dubaï, était à bord du jet privé de Durov lorsque celui-ci a atterri à l’aéroport du Bourget le 24 août. Elle a été libérée trois jours plus tard mais n’avait fait aucune déclaration publique jusqu’à présent.

« Chers amis, nouveaux amis et famille, je suis reconnaissant de vous avoir dans ma vie » a-t-elle écrit sur Instagram vendredi.

« Le niveau de soutien que j’ai reçu est incommensurable. Je n’ai pas pu revenir plus tôt, mais je suis heureux de vous faire savoir que tout va bien. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, mais c’est un sujet pour l’avenir… »

Vavilova a illustré son message avec une photo d’elle et plusieurs images de Paris de style carte postale, dont la Tour Eiffel, une vue sur la Seine et la cathédrale Notre-Dame.

Avant l’arrestation de Durov, Vavilova avait posté sur les réseaux sociaux des photos des mêmes lieux que le magnat de Telegram – notamment au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Azerbaïdjan – ainsi que de l’intérieur de son jet privé. Cependant, ni Vavilova ni Durov n’ont fait d’annonce concernant une éventuelle relation.

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles Vavilova aurait pu être un agent de renseignement de l’ « pot de miel » Elle avait pour mission d’amener Durov en France où il pourrait être arrêté. L’une des théories de complot les plus populaires la faisait travailler pour le Mossad israélien.















Le fondateur de Telegram possède des passeports russes, français, émiratis et de Saint-Kitts-et-Nevis. Il aurait déclaré à la police française qui l’arrêtait qu’il devait dîner avec le président Emmanuel Macron, ce que le dirigeant français a nié.

Durov n’a pas mentionné l’invitation à dîner, ni Vavilova, dans ses premiers commentaires publics après l’arrestation. Publié à la fois sur Telegram et X jeudi, il a décrit les allégations portées contre lui comme « surprenant » et « égaré » pour utiliser « des lois datant de l’ère pré-smartphone pour accuser un PDG de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu’il gère. »

Les autorités françaises ont inculpé M. Durov d’une douzaine de délits, allant du refus de coopérer avec les autorités à l’administration d’une plateforme en ligne qui aurait été utilisée par le crime organisé pour des activités illégales, comme le trafic et l’abus sexuel d’enfants. Il a été libéré sous caution de 5 millions d’euros (5,5 millions de dollars) et interdit de quitter le territoire français dans l’attente de la procédure.

Durov et son frère ont créé Telegram en Russie en 2013. L’application compte désormais près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et 10 millions d’abonnés payants. Telegram propose un cryptage des messages entrants et sortants, améliorant ainsi la confidentialité de l’expéditeur et du destinataire, et refuse généralement aux forces de l’ordre les données des utilisateurs ou les enregistrements de chat. Durov affirme que cette pratique a attiré l’attention indésirable des agences de renseignement du monde entier.