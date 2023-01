La Community Foundation accorde une subvention de 20 000 $ à Fox Valley Habitat for Humanity – Shaw Local

La Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox a accordé à Fox Valley Habitat for Humanity une subvention de 20 000 $ pour l’équipement et le matériel nécessaires à l’installation d’une entreprise de commerce électronique dans le Fox Valley Habitat ReStore au 2302 W. Indian Trail Road à Aurora. Le révérend Jeffrey Barrett, PDG et directeur exécutif d’Habitat, a déclaré dans un communiqué de presse : « L’équipement et les matériaux fournis grâce à cette généreuse subvention permettront à notre ReStore de vendre une grande partie de sa marchandise unique en ligne, augmentant ainsi les fonds pour fournir des logements abordables dans la Fox Valley. .

“La subvention nous permet également de recevoir des dons d’articles localement, de les vendre et de les expédier partout dans le monde à l’aide de logiciels de pointe et de techniques d’affichage de marchandisage.”

Fox Valley Habitat for Humanity est un ministère du logement chrétien à but non lucratif et œcuménique qui construit ou réhabilite des maisons avec des personnes dans le besoin, quelle que soit leur race ou leur religion.

Basé à Genesis Community Church à Montgomery, Habitat a aidé plus de 200 personnes à Aurora, Batavia, North Aurora et Montgomery à améliorer leurs conditions de vie depuis sa fondation en 1989.

Faisant partie d’Habitat for Humanity International, Fox Valley Habitat compte parmi plus de 1 400 affiliés locaux aux États-Unis et plus de 70 organisations nationales dans le monde.

Pour plus d’informations, appelez le 630-859-3333, envoyez un e-mail à info@foxvalleyhabitat.org ou visitez foxvalleyhabitat.org.

La Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox est une organisation philanthropique à but non lucratif, exonérée d’impôt, qui gère des fonds de bienfaisance individuels à partir desquels des subventions et des bourses sont distribuées au profit des citoyens de la grande région d’Aurora, des Tri-Cities et du comté de Kendall.

La mission de la Community Foundation of the Fox River Valley est de fournir aux donateurs des moyens efficaces et gratifiants d’atteindre leurs objectifs philanthropiques.

Pour plus d’informations sur la Fondation communautaire, visitez CommunityFoundationFRV.org.