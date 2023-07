La communauté Wilden de Kelowna fête ses 20 ans

La communauté de Wilden à Kelowna fête ses 20 ans le dimanche 16 juillet.

Le 16 juillet 2023, un couple a signé un contrat pour acheter le premier terrain unifamilial à Wilden.

La famille Lommer vit toujours dans la maison.

« Notre maison va avoir 20 ans cet été », a déclaré Donna Lommer, « et tous ceux qui viennent pour la première fois disent tous : « Quel bel endroit ! Quelle belle région c’est », et nous sommes d’accord.

Les membres de la communauté planifient une fête d’anniversaire au Wilden Presentation Centre.

L’événement se déroule de 13 h à 17 h. L’histoire de Wilden sera exposée, les gens pourront profiter de la musique en direct et des activités familiales, et des collations et des rafraîchissements seront servis.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CélébrationKelowna