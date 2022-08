La communauté vient en aide au centre pour femmes de la région de DeKalb sous le choc d’un bâtiment inondé – Shaw Local

DeKALB – Le centre pour femmes de la région de DeKalb fait face à des milliers de dollars de dépenses après que des eaux pluviales excessives se soient infiltrées dans le sous-sol de son immeuble lors d’une tempête de pluie ce mois-ci.

Anna Marie Coveny, une dirigeante du centre pour femmes, a déclaré que la pluie était tombée si fort en si peu de temps qu’elle avait submergé les égouts pluviaux, même avec deux jardins pluviaux à l’avant.

“Mais l’eau souterraine, le sol était saturé, l’eau souterraine avait besoin d’un endroit où aller et elle s’est infiltrée à travers les fissures du sol en ciment de notre sous-sol”, a déclaré Coveny.

Coveny a déclaré qu’un instructeur de Zumba a été le premier à découvrir ce qui, à l’époque, était de 7 pouces d’eau accumulée dans le sous-sol. Une fois que Coveny est venu avec l’aide de plombiers et de leurs pompes à eau, l’eau s’était déjà retirée, mais les dommages au sous-sol du bâtiment vieux de 105 ans et à de nombreux objets qui y étaient entreposés avaient déjà été causés.

À l’époque, tout était humide et Coveny a déclaré que certaines choses étaient en fait trempées, alors des ventilateurs et des déshumidificateurs ont été amenés pour empêcher la croissance de moisissures. Maintenant, Coveny craint que le centre n’ait une énorme facture d’électricité.

«Nous n’avons aucun moyen d’estimer ce que c’est, mais faire fonctionner jour et nuit 30 appareils de ventilation et trois déshumidificateurs va représenter une énorme facture d’électricité. Cela fait donc partie de ce pour quoi nous devons collecter des fonds », a déclaré Coveny.

En ce qui concerne les dépenses, le centre pour femmes de la région de DeKalb doit jusqu’à présent 4 050 $ à Service Master Commercial Cleaning Services, mais la responsabilité ne s’arrête pas là.

“Nous avons vraiment besoin de faire creuser une fosse de pompe de puisard et d’installer une pompe de puisard avec un système d’éjection qui fera sortir l’eau avant qu’elle ne puisse se répandre à nouveau sur le sol”, a déclaré Coveny. “Je pense que cela prendra des mois avant que cela ne se produise et encore une fois, nous devons déterminer d’où vient l’argent, car je ne suis pas disposé à faire un chèque sans provision.”

Coveny a déclaré que le centre pour femmes de la région de DeKalb s’attend à recevoir 1 250 $ en subventions d’urgence de la Fondation communautaire du comté de DeKalb. Depuis le 24 août, le centre a également reçu deux dons de membres de l’organisation qui ont chacun contribué 300 $.

Entrez les bénévoles

Au cours des dernières semaines, Coveny estime que le centre a été honoré de bénévoles plus de deux douzaines de fois. Jusqu’à présent, la majorité du travail effectué par ces bénévoles consistait à sortir des objets gorgés d’eau du sous-sol et à les exposer au soleil pour qu’ils sèchent. Tout, des classeurs aux meubles en ruine, en passant par l’acte de propriété et les anciens plans de la salle, devait être sorti et trié.

“Nous ne pouvons pas simplement jeter les papiers humides”, a déclaré Coveny. “Nous devons regarder et voir, avons-nous l’acte de propriété du bâtiment, avons-nous les documents pour le statut à but non lucratif de l’IRS, avons-nous les documents pour le statut à but non lucratif de l’État de l’Illinois ?”

Le 24 août 2022, Anna Marie Coveny examine un plan récupéré du sous-sol du centre pour femmes de la région de DeKalb après son inondation début août. (Camden Lazenby)

Le centre a demandé des volontaires pour aider à la récupération après les inondations de 9 h à 21 h les 24 et 25 août, puis de 9 h à midi les 26 et 27 août.

Lisa Shelton, qui travaille avec Safe Passage à DeKalb, a déclaré qu’elle était sortie lorsqu’elle avait entendu que le centre avait besoin d’aide. Shelton a déclaré que beaucoup de gens venaient aider Safe Passage, alors elle aime égaler ces efforts en sortant et en aidant là où elle le peut également.

Lisa Shelton trie une boîte humide dans le sous-sol du DeKalb Area Women’s Center le 24 août 2022. (Camden Lazenby)

“Je ne suis pas étranger aux inondations”, a déclaré Shelton. « J’ai grandi dans une maison qui a été inondée à plusieurs reprises, donc ce n’est rien que je n’ai jamais vu auparavant, mais nous avons certainement besoin d’autant d’aide que possible. Ce serait très utile.”

Shelton a déclaré que, considérant que le bâtiment a plus d’un siècle et que le centre pour femmes l’occupe depuis près de trois décennies, il y a beaucoup de valeur historique dans certaines des choses qui ont été touchées par l’inondation.

“Donc, plus tôt nous pourrons le sortir du moisi et en sécher une partie, espérons-le, une partie pourra être sauvée et conservée”, a déclaré Shelton.

Ann Mueller, une autre bénévole, a déclaré qu’elle soutenait le centre. Depuis qu’elle est à la retraite, elle a eu le temps d’aider lorsque l’appel aux bénévoles a été lancé dans la communauté.

“Il est important d’avoir un espace comme celui-ci, donc j’apprécie vraiment le travail qu’ils font ici”, a déclaré Mueller.

“C’est assez bouleversant, d’avoir tant de dégâts et tant de travail à faire pour restaurer ce magnifique bâtiment historique”, a déclaré Mueller. “Je suis juste heureux de faire le peu que je peux faire.”

Michelle Perkins a déclaré qu’elle était venue faire du bénévolat parce qu’elle pense que le centre pour femmes de la région de DeKalb est une excellente organisation avec une grande cause.

“Pour moi, en tant qu’étreinte d’arbres, le plus difficile a été de voir toutes les ordures”, a déclaré Perkins, qui s’est porté volontaire deux fois depuis le 24 août. pas seulement mettre des choses dans des décharges – donc c’est toujours juste, c’est juste dévastateur.

Elle a annoncé ses collègues bénévoles alors qu’ils nettoyaient l’espace.

“Non. 1 le travail physique et ce que vous devez dépenser pour faire cela, pour nettoyer, est incroyable, et ce n’est que le début. Il suffit de sortir les marchandises endommagées, sans parler de les remonter », a déclaré Perkins.

Ann Mueller regarde Michelle Perkins trier une boîte gorgée d’eau dans le sous-sol du DeKalb Area Women’s Center le 24 août 2022. (Camden Lazenby)

Perkins, une résidente à vie de DeKalb, a déclaré qu’elle avait toujours entendu parler du centre pour femmes, mais qu’elle n’avait aucune implication avec l’organisation avant son travail bénévole la semaine dernière. Elle a dit que ça fait du bien d’être impliqué.

“Chaque fois que vous travaillez avec une organisation comme celle-ci, son financement, ses dons, même ses compétences, si quelqu’un peut faire don de compétences, sont toujours appréciés”, a déclaré Perkins. “Tout type de catastrophe comme celle-ci paralyse simplement les organisations, alors soyez conscient, soyez gentil et donnez en retour.”

Dépassant le déluge

Tous les problèmes d’inondation pris en compte, le centre pour femmes de la région de DeKalb continue d’organiser sa journée portes ouvertes hebdomadaire de 19 h à 21 h les vendredis, a déclaré Coveny. À l’exception d’une série d’ateliers de fabrication de panneaux et de collages, la programmation régulière de ces événements du vendredi soir s’est transformée en une période de travail supplémentaire pour faire face aux dommages causés par les inondations.

Coveny a déclaré que les zones où la moquette ornait les sols du sous-sol du centre ne seront pas remplacées en raison du risque d’une autre inondation en l’absence d’une pompe de puisard. Mais elle espère qu’une partie du bois dur d’origine du sous-sol pourra être conservée.

Le centre distribue également des vêtements d’hiver gratuits le samedi avant Thanksgiving. Malgré l’inondation, cet événement devrait toujours se dérouler normalement dans deux mois et demi.

“C’est un peu mon objectif, que nous n’ayons plus l’odeur de moisi pour la collecte de manteaux”, a déclaré Coveny. “Et c’est vraiment une expérience gratifiante de faire cela”, a déclaré Coveny, qui a noté que les vêtements sont donnés à tous ceux qui se présentent, sans poser de questions.

“Je voudrais que les gens sachent que notre boîte aux lettres est ouverte pour les chèques”, a déclaré Coveny.

Elle a dit que toute personne intéressée à aider à la récupération des inondations peut envoyer un chèque à l’ordre du DeKalb Area Women’s Center, au 1021 State St., DeKalb IL 60115.

“Et la bonne chose que je dois dire aujourd’hui, c’est que ce n’était pas un refoulement d’égout, ce n’était pas un refoulement d’égout, et donc c’était plutôt un égout pluvial”, a déclaré Coveny.