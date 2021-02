La communauté ultra-orthodoxe d’Israël dans la crise de Covid

Mais je n’ai jamais pensé que ce photographe serait moi. Ma fille venait de naître. Je déménageais dans une autre maison. Et l’accès aux Haredim, comme on appelle aussi les ultra-orthodoxes, est extraordinairement rare. Ils ne laissent généralement pas entrer les étrangers.

Lorsque la pandémie a atteint Israël l’année dernière, je savais que le photographe qui avait réussi à pénétrer dans la communauté juive ultra-orthodoxe trouverait une histoire passionnante. Leur mode de vie extrêmement insulaire – prière régulière, étude religieuse collective, mariages de masse et funérailles – est incompatible avec la distanciation sociale. Je craignais que cela les rende particulièrement vulnérables au coronavirus et aggrave les tensions entre les mondes ultra-orthodoxe et laïc.

Finalement, en janvier, j’ai reçu un autre appel de M. Markowitz. Il a accepté de me laisser accompagner son équipe pendant que les membres se déplaçaient de maison en maison – et de rentrer avec eux. Et ainsi ont commencé certaines des semaines les plus intenses de ma vie.

Le processus a commencé en octobre dernier, lorsque j’ai entendu parler d’un organisme de bienfaisance haredi qui livrait des fournitures médicales aux patients atteints de coronavirus dans la communauté ultra-orthodoxe, dont beaucoup se méfient des hôpitaux et sont traités à domicile. J’ai couvert l’organisme de bienfaisance brièvement à l’époque, mais pas de manière approfondie. Je suis simplement allé avec ses volontaires aux portes d’entrée des patients, puis je les ai attendus jusqu’à ce qu’ils ressortent quelques minutes plus tard.

Les premiers jours ont été durs. Je me suis senti mal accueilli par l’équipe. Et les familles ne semblaient pas vouloir de moi là-bas. J’ai commencé à penser que c’était une mission impossible. Mais David Furst, le rédacteur photo international, a continué à me pousser, tout comme l’un de ses adjoints, Craig Allen.

Donc, chaque jour, je conduisais de chez moi à Tel Aviv à Jérusalem, en me garant dans l’un des quartiers ultra-orthodoxes de la ville, Mea Shearim. J’arrivais vers 9 heures du matin, j’achetais beaucoup de café et de collations, et je commençais à appeler les membres de l’équipe de M. Markowitz. Je les supplie de me laisser les rejoindre. Et de temps en temps, souvent après avoir attendu plusieurs heures, ils rappelaient et disaient: «Venez à cet endroit maintenant.» Ensuite, je pourrais les suivre pendant la majeure partie de la nuit, avant de répéter le même processus le lendemain.

Il y avait tellement de familles et tellement de moments que je n’ai pas pu photographier. Les familles et les patients, dont beaucoup voulaient préserver leur intimité (j’ai demandé la permission avant d’entrer dans chaque maison), me demandaient souvent de ranger mon appareil photo ou me disaient de partir complètement. Donc, ce que vous voyez sur ces photos est frappant – mais cela ne nous dit pas tout sur la vie à l’intérieur de ces maisons.

Je pense que cela a aidé de ne pas être complètement étranger à eux. J’ai passé de nombreux jours dans la synagogue. Je ne trouve pas étrange de prier ou de chercher un but spirituel dans la vie. Je comprends d’où ils viennent.