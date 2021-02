Les cyclistes de la région d’Ulhasnagar de Thane ont été arrêtés à divers feux de circulation non pas par les flics réguliers en poste habituellement, mais par un groupe de transgenres la semaine dernière. Un groupe d’entre eux a aidé les agents de la police de la circulation à gérer la circulation, à arrêter ceux qui bafouent les règles ou ne portent pas de casque – tout cela. Et la meilleure partie, les automobilistes se livrent souvent à se disputer avec les flics au sujet des amendes, mais ils se sont abstenus de le faire quand il s’agissait de leurs nouveaux agents de police.

Une cinquantaine de transgenres se sont positionnés avec les agents de la circulation et ont veillé sur les routes très fréquentées et en cas de non-respect des règles, ils ont arrêté les véhicules pour avoir un mot avec les défaillants sur la sécurité routière et le code de la route.

Le lecteur a été repris conjointement par l’unité de trafic d’Ulhasnagar et la Fondation Vanya, un rapport dans Hindustan Times mentionné.

Karishma Shah, 29 ans, une transgenre qui a participé à la campagne et vit à Vithalwadi, a déclaré que les automobilistes étaient choqués de les voir à la place des flics et ne savaient pas quoi faire au début.

Elle a dit qu’ils ne se sont pas disputés lorsqu’on leur a demandé de leur montrer leurs documents au cas où ces derniers bafoueraient les règles et accepteraient également leurs erreurs. Karishma a déclaré que la plupart d’entre eux avaient payé les amendes et ont déclaré qu’ils garderaient à l’esprit les violations ultérieures des règles sur la route.

Karishma a déclaré que sa communauté avait décidé d’aider la police de la circulation dans cette initiative unique parce qu’elle voulait être de bons citoyens et sensibiliser les gens aux règles de la circulation. La région d’Ulhasnagar est généralement une route très fréquentée et les coureurs indisciplinés finissent par encombrer davantage les routes. Ainsi, la conduite de la police était une étape très bienvenue.

En outre, la communauté transgenre a soutenu dans l’initiative au moins 100 enfants spécialement capables qui ont distribué des roses blanches en signe de paix à ceux qui klaxonnaient sans raison d’une manière subtile pour leur rappeler.

La directrice de la Fondation Vanya, Rekha Thakur, aurait déclaré à HT que l’idée découlait de la nécessité de créer plus de dialogue entre les gens et la communauté transgenre, car il y a encore tant de tabous actifs. La fondation a également créé une chanson sur les symboles de la circulation pour sensibiliser à Ulhasnagar et Ambernath. Le groupe a également organisé des rallyes à vélo avec la communauté transgenre, un marathon, un marathon et un cyclothon pour sensibiliser.