La communauté tient une veillée en l’honneur d’un adolescent tué dans un accident de l’I-90 à contresens qui en a coûté 8 – Shaw Local

Les membres de la famille ont ouvert des boîtes à pizza et des artistes de breakdance se sont préparés à montrer leurs talents à des centaines de personnes au Waverly Park à Rolling Meadows vendredi soir. Ça aurait pu être l’anniversaire de quelqu’un.

Malheureusement, l’événement était un rassemblement commémoratif pour Katriona Koziara, 13 ans, de Rolling Meadows, qui a été tuée le mois dernier dans un accident mortel sur l’Interstate 90 près du Hampshire dans lequel sept autres personnes ont également péri. Katriona était dans une voiture avec six membres de la famille Dobosz – Lauren et Thomas Dobosz et leurs enfants, Emma, ​​Lucas, Nicholas et Ella – en route pour des vacances dans le Minnesota lorsqu’une voiture qui roulait dans le mauvais sens a percuté leur véhicule.

Un service commémoratif pour Katriona Koziara, 13 ans, a eu lieu à Waverly Park, Rolling Meadows, le vendredi 19 août 2022. (Aaron Dorman)

Des membres de la famille sont venus de Pologne pour assister au service commémoratif vendredi, qui a eu lieu à 18 heures. Katriona est en fait née en Écosse, a déclaré sa mère, Katarzyna. Elle a déménagé aux États-Unis à l’âge de 8 ans.

Waverly Park était un lieu de prédilection pour Katriona, a déclaré sa mère.

Au mémorial, Katarzyna a dit qu’elle “s’accrochait” mais qu’elle appréciait vraiment la communauté qui se débrouillait pour sa fille.

“Les enfants sont vraiment courageux de venir ici ce soir, essuyant toujours leurs larmes”, a déclaré Katarzyna. Plus tôt, Katarzyna a décrit sa fille comme son “amour, sa meilleure amie, ma vie et son brillant avenir”.

Des centaines de voisins, des amis de Katriona – elle a fréquenté le Carl Sandburg Junior High School – ainsi que des pairs de l’école de danse The Breaking Program sont venus vendredi soir pour partager des souvenirs de Katriona et pleurer sa mort.

Des amis, dont plusieurs filles qui vivaient dans le même complexe de condos que Katriona, l’ont décrite comme quelqu’un avec “une grande énergie”, “une âme pure” et “quelqu’un qui vous ferait rire jusqu’à ce que votre estomac vous fasse mal”.

JR Moberg breakdances lors d’un service commémoratif pour Katriona Koziara, 13 ans, le vendredi 19 août 2022 au Waverly Park à Rolling Meadows. (Aaron Dorman)

Un enfant qui a parlé a déclaré que Katriona leur avait prêté une nouvelle paire de chaussures lorsque la leur s’est cassée pendant le cours de gym.

Même d’anciens enseignants ont dit à quel point Katriona comptait pour eux.

“Ce fut un tel plaisir de lui enseigner”, a déclaré Joanna Parzych, l’instructeur polonais de Katriona. « Elle a apporté une lumière dans notre classe. Toujours eu le sourire et c’était tellement drôle. Elle m’a demandé si je lui enseignerais en huitième année, et j’ai dit: ‘Oui, bien sûr. Je te verrai prochainement.’ ”

Katriona a été décrite par ses pairs comme une breakdancer passionnée et plusieurs pairs du Breaking Program, dont elle était membre, se sont produits en son honneur après le service.

« Soyons comme Kat », a déclaré sa voisine Michele Banks, qui a aidé à organiser l’événement. « Demain n’est pas garanti. La meilleure façon d’honorer Kat est de savoir que toute la communauté pleure avec sa famille ce soir.