La “communauté” tiendra enfin sa promesse de six saisons et d’un film

Pendant le déroulement de l’émission NBC Community, les fans purs et durs se sont rassemblés autour de l’expression “six saisons et un film”. La comédie originale sur un groupe d’étude d’un collège communautaire a duré six saisons, et maintenant elle se concrétise enfin sur le reste du plan.

Le service de streaming Peacock a tweeté la nouvelle vendredi. La communauté a été diffusée à l’origine sur NBC à partir de 2009 et a présenté une distribution d’ensemble comprenant le comédien Joel McHale, Donald Glover, Chevy Chase, Alison Brie et d’autres. Le déroulement de l’émission n’a pas été sans quelques turbulences. Le coureur de spectacle Dan Harmon est parti pour une saison, que les fans ont qualifiée d’année de “fuite de gaz”, et la menace d’annulation n’a jamais semblé trop éloignée. La dernière saison de Community, sortie en 2015, a été diffusée sur Yahoo Screen.

Le spectacle s’est fait aimer des fans grâce à un humour décalé imprégné de références à la culture pop et à des épisodes axés sur le concept envoyant tout, des westerns à Law and Order.

Selon la déclaration de Peacock, la plupart des acteurs reviendront. Il n’y a pas de mot, cependant, sur Chase, Glover et Yvette Nicole Brown, qui ont tous quitté la série avant la dernière saison. Peacock diffusera également la série complète.