La communauté Tech PR comble le vide

Nous nous souvenons tous de la panique et de la confusion qui ont marqué les jours qui ont suivi le 7 octobre, depuis la ruée pour rassembler du matériel et des fournitures pour l’armée israélienne jusqu’à la recherche d’un abri et d’une sécurité pour les familles des communautés du Sud. Personne n’était prêt au chaos.

Mais un autre aspect de la désorganisation pendant la crise concernait les relations publiques.

Avec des milliers de journalistes affluant en Israël dès le début de la guerre, il n’existait pas encore d’équipe organisée, de ressources, de contacts ou d’images pour garantir que l’histoire de ce qui se passait en Israël serait racontée de la manière la plus authentique et la plus précise possible.

C’est là qu’interviennent la professionnelle de la communication Rachel Glaser et un groupe d’experts professionnels en relations publiques en technologie.

Nous avons discuté avec Rachel de la manière dont elle et son écosystème professionnel de relations publiques se sont unis pour combler cette lacune importante et mettre en place un effort organisé et coordonné pour soutenir les journalistes couvrant les atrocités du 7 octobre et au-delà.

L’espace technologique des relations publiques est généralement très compétitif. Face à des entreprises technologiques concurrentes et à des espaces parfois bondés, de nombreux professionnels des relations publiques, internes et externes, se battent pour assurer la couverture de leur entreprise et de leurs dirigeants. Mais comme un microcosme de la société israélienne, la communauté des relations publiques s’est unie autour d’une mission singulière. Selon les mots de Rachel : « Nous avions tous cet objectif commun et cet objectif commun de présenter Israël de manière juste et précise dans les médias. »

Rachel nous parle d’un groupe Whatsapp, Comms Cabal, auquel appartiennent la plupart des professionnels des relations publiques couvrant la technologie israélienne, qui est là pour planifier des rencontres et partager des conseils occasionnels. Mais il y a un mois, c’est devenu le quartier général en ligne de cette équipe de guerriers des relations publiques, un endroit où les journalistes pouvaient obtenir tout ce dont ils avaient besoin avant la mise en place d’un système officiel.

Cela englobait des tâches telles que trier un nombre impressionnant de vidéos et d’images, puis les étiqueter et les organiser méticuleusement dans des dossiers. L’objectif était de garantir que les journalistes aient accès à des séquences B-roll correctes et authentiques pour étayer leurs reportages. De plus, le groupe a facilité les liens entre les journalistes et les familles d’otages qui ont pu partager leurs expériences personnelles déchirantes avec le monde. Ils ont également assumé des fonctions de contrôle de crise en contactant les médias avec des titres inexacts et préjudiciables pour corriger le récit, et bien plus encore.

L’importance de leurs efforts n’est un secret pour personne. Nous avons tous constaté la tendance des médias à raconter des histoires incorrectes. Le fait d’avoir ces professionnels des relations publiques, ayant des liens avec tous les grands médias et possédant le savoir-faire nécessaire pour partager des récits, s’est avéré être un atout précieux pour notre pays.

En discutant de leurs actions et de l’unité qu’ils ont obtenue dès le premier jour, Rachel offre une perspective plus large : « Je pense que notre petit groupe de cabale de communication n’est qu’une toute petite indication de l’unité entre le peuple d’Israël à tous égards. Des agents immobiliers trouvant des logements aux gens qui cuisinent dans Citizen’s Kitchen préparant quelque chose comme 5 000 repas pour les habitants du Sud, en passant par des dons sans fin. Les gens sont intervenus là où c’était nécessaire, ont travaillé ensemble et se sont occupés de tout. »

Avec leur objectif commun de raconter nos histoires avec précision et de permettre aux histoires personnelles des victimes de passer au premier plan, ces professionnels des communications se sont proposés pour prêter leur temps et leur expertise et jouer ce rôle unique et important en ces temps sombres.

2 Voir la galerie Michael Matias et Yaffa Abadi (Photo : Omer HaCohen/Hagar Bader)

Yaffa Abadi et Michael Matias coproduisent Startup Nation United, une série montrant comment les Israéliens se sont unis pour une vision commune et partageant les histoires d’individus de l’industrie technologique qui se sont ralliés à des initiatives sociales et technologiques pendant la guerre en cours.

Yaffa Abadi est la fondatrice et PDG d’Abadi Brands, un cabinet de conseil spécialisé dans l’image de marque personnelle et le leadership éclairé pour les investisseurs. Avec une formation en renseignement privé, à la tête des communications de F2 Venture Capital et une expérience au sein du bureau du PDG de monday.com, son travail d’écriture fantôme a été présenté dans des publications telles que Forbes, Business Insider, Bloomberg, Entrepreneur.com, Yahoo, et plus encore.