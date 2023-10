La communauté soutient massivement le référendum sur les parcs Joliet – Shaw Local

JOLIET – Les membres du comité Growing Parks Strong et les partisans du référendum du district de Joliet Park ont ​​regardé avec impatience mardi soir au restaurant et pub Traditions l’arrivée des résultats des élections.

Les premières circonscriptions ayant donné des résultats ont vu le référendum passer à une forte majorité.

« Nous étions enthousiasmés lorsque les premiers chiffres sont arrivés et nous avons vu les autres évoluer dans la même direction », a déclaré Glen Marcum, président du conseil d’administration du parc.

Plus de 70 pour cent des électeurs ont dit « oui » au référendum du district du parc, qui demandait aux résidents s’ils approuveraient l’émission d’obligations de 19,5 millions de dollars pour des améliorations majeures. Avec 54 des 54 circonscriptions déclarantes, il y a eu 16 856 votes « oui » contre 7 111 votes « non », selon les totaux non officiels des votes du bureau du greffier du comté de Will.

« Les commissaires, le personnel, l’équipe du district du parc [all] travailler dur pour offrir un bon service à la communauté », a déclaré le directeur exécutif Dominick Egizio. « J’espère que le vote reflète l’accord de la communauté avec nous sur ce point. »

Un vote fortement positif pour une question référendaire demandant de l’argent aux résidents n’est pas la norme. Alors que le référendum du district du parc Mokena a été adopté de justesse, le district du parc Braidwood, New Lenox et Canton de Wilton les référendums ont échoué mardi.

La caution obligerait les contribuables à payer environ 20 à 21 dollars de plus par an pour 100 000 dollars de valeur foncière évaluée sur les impôts fonciers du district de Joliet Park.

La caution sera utilisée pour 6,2 millions de dollars pour la rénovation des parcs ; 2 millions de dollars en routes et infrastructures pour Pilcher Park ; 500 000 $ pour la restauration d’arbres ; 500 000 $ en améliorations de la sécurité ; 300 000 $ pour l’éclairage du stade Memorial ; 3,5 millions de dollars pour une installation d’entraînement intérieure ; et 5,5 millions de dollars pour le centre communautaire Nowell Park.

Marcum a déclaré que le mérite revient au comité Growing Parks Strong d’avoir fait passer le message.

Des dirigeants d’entreprises et de communautés de Joliet ont formé le comité après que le district du parc ait interrogé les résidents sur ce qu’ils aimeraient voir amélioré dans les parcs de la ville.

« C’était un énorme effort d’équipe », a déclaré Mary Jaworski, vice-présidente exécutive de la Chambre de commerce de la région de Joliet, qui a approuvé le référendum. « Je pense que nous pensions tous que nous allions gagner, mais beaucoup d’entre nous ne s’attendaient pas à gagner avec une telle marge. »

Jaworski a déclaré qu’après que l’enquête ait identifié les besoins spécifiques du district du parc, le comité a été formé avec des membres représentant de nombreuses facettes de Joliet.

Le comité a distribué du matériel électoral à l’appui du référendum et a créé un site Web contenant des informations sur les projets et les coûts associés au référendum.

Egizio a déclaré que la communication du district du parc avec les électeurs avait contribué à cette grande victoire.

« Nous avons présenté aux électeurs nos besoins et nos projets », a-t-il déclaré. « Il y avait certaines choses qu’ils ne voulaient pas, c’est pourquoi nous n’avons pas avancé dans ces projets. »