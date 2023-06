La communauté sikhe de Colombie-Britannique affirme que le chef d’un temple local a été tué par balle

SURREY, C.-B. –

La victime d’une fusillade mortelle à l’extérieur d’un temple à Surrey, en Colombie-Britannique, a été identifiée par la communauté sikhe comme étant le président du Guru Nanak Sikh Gurdwara.

La communauté sikhe de la province affirme que Bhai Hardeep Singh Nijjar a été abattu dans son camion sortant du parking de gurdwara par au moins deux hommes armés.

La GRC de Surrey n’a pas encore confirmé ces détails, mais affirme qu’un homme a été retrouvé blessé par balle dans le parking d’un temple près de la 72e avenue et de la 120e rue vers 20 h 30 dimanche soir.

Une vidéo sur les réseaux sociaux montre un homme affalé sur le siège avant d’un Dodge Ram gris.

Il a été soigné par les premiers intervenants, mais est décédé sur place.

« La GRC de Surrey est au courant des publications sur les réseaux sociaux qui spéculent sur l’identité de la victime, mais n’est pas en mesure de confirmer l’identité de la victime pour le moment », a déclaré le sergent d’état-major. Tyner Gillies de la GRC de Surrey a déclaré dans un communiqué de presse tard dimanche soir.

« Nous honorons la mort d’un brave guerrier et déclarons que beaucoup d’autres se lèveront. La communauté sikhe de la Colombie-Britannique a subi une perte physique incommensurable ce soir aux mains de lâches veules », a déclaré BC Sikh dans un message sur Facebook.

L’équipe intégrée d’enquête sur les homicides a repris le dossier.

Les gendarmes disent qu’ils sont actuellement dans la phase de collecte de preuves et qu’ils seront sur place pour parler aux témoins et solliciter des preuves vidéo et physiques.

« A ce stade précoce de l’enquête, les motifs possibles de la fusillade ne sont pas encore connus. La police travaille toujours pour déterminer les descriptions possibles des suspects de plusieurs témoins qui se trouvaient dans la région », a déclaré Gillies.

Nijjar a été accusé de terrorisme par le gouvernement indien.

CTV News a parlé à son avocat en 2018, qui a déclaré que les allégations étaient fausses et politiquement motivées.

L’avocat des droits de l’homme Gurpatwant Singh Pannun a déclaré que Nijjar n’était visé que parce qu’il soutenait une campagne référendaire appelant à l’indépendance des Sikhs dans l’État du Pendjab.

« Nous défendrons Nijjar contre toute tentative d’extradition vers l’Inde », a déclaré Pannun dans un communiqué. « Les autorités indiennes qualifient souvent les militants sikhs de terroristes, (alors qu’ils) essaient simplement de sensibiliser le Canada aux violations des droits de l’homme. »

Selon des documents de l’Agence nationale d’enquête indienne, Nijjar faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument comploté une attaque meurtrière dans ce pays d’Asie du Sud.

Le gouvernement a déclaré avoir reçu des « informations crédibles » selon lesquelles le résident de la Colombie-Britannique avait tenté d’obtenir un financement pour acheter des armes et une formation pour les jeunes sikhs afin qu’ils puissent cibler Rashtriya Swayamsevak Sangh, une organisation bénévole de droite étroitement liée au parti au pouvoir en Inde.

« Il a l’intention d’exécuter l’attaque à un moment et à un endroit où il y a un grand rassemblement afin qu’il y ait un maximum de victimes », indiquent les documents.

Mais Nijjar a insisté sur le fait qu’il n’était impliqué que dans une campagne des droits de l’homme axée sur la promotion des droits des sikhs et la dénonciation de la violence anti-sikh.

« Je suis un nationaliste sikh qui croit et soutient le droit des sikhs à l’autodétermination », a-t-il déclaré par l’intermédiaire de son avocat. « Mes activités sont pacifiques, démocratiques et protégées par la Charte canadienne des droits et libertés. »

Ce n’était pas la seule fois que Nijjar avait fait face à des allégations similaires de l’étranger.

En 2016, il a fait appel au premier ministre Justin Trudeau pour qu’il l’aide à effacer son nom à la suite d’un rapport selon lequel il avait mis en place un camp d’entraînement terroriste près de Mission, en Colombie-Britannique.

Ses partisans ont organisé une manifestation sur la 120e rue dans les heures qui ont suivi la fusillade et tôt lundi matin, bloquant la route tout en chantant et en priant.

Ils ont dégagé la chaussée à la demande de la GRC vers 7h30.

« Le corps a été tué mais l’idéologie ne fera que croître de façon exponentielle à partir d’ici. Le combat qui a été mené par lui, Bhai Panjwar, Bhai Khanda et d’autres doit continuer. Khalistan Zindabad ! A écrit le groupe sur Facebook.

Toute personne ayant des informations ou des images de caméra de tableau de bord de la région est priée de contacter la ligne d’information IHIT au 1-877-551-IHIT (4448) ou par courriel à [email protected].