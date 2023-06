La communauté se rassemble pour réparer la maison d’un ancien combattant de Marengo – Shaw Local

Par un matin ensoleillé de juin, le résident de Marengo, George Kanaly, est dehors dans sa cour avant et discute avec enthousiasme avec ses voisins. Derrière lui, une équipe d’hommes arrache son toit vieux de 24 ans et jette les vieux bardeaux dans une poubelle géante.

« C’est incroyable », a déclaré jeudi Kanaly, un vétéran de l’armée américaine qui a servi pendant la guerre du Vietnam.

Il est le dernier récipiendaire d’un tout nouveau toit fourni par le Owen Corning National Roof Deployment Project, un programme qui fournit des toits gratuits aux anciens combattants. Le programme est en partenariat avec Apex General Contracting et Habitat for Humanity of McHenry County.

La fondation a fait don des matériaux pour le toit de Kanaly et Apex General Contracting a fait don de la main-d’œuvre. Jusqu’à présent, plus de 450 vétérans militaires ont reçu de nouveaux toits de la Fondation Owens Corning à l’échelle nationale.

Kanaly a déclaré qu’il avait colmaté des trous au cours des trois dernières années dans son toit vieillissant et qu’il avait également été endommagé par la grêle.

Habitat for Humanity McHenry County a également fourni d’autres réparations à la maison de Kanaly pour la rendre plus accessible pour lui et sa femme. Des rampes, un monte-escalier, des détecteurs de fumée mis à jour et une nouvelle fournaise seront installés.

La fournaise avait environ 25 ans et ne pouvait plus fournir de climatisation.

« Il s’agit de personnes vivant dans leurs maisons en toute sécurité », a déclaré Jerry Monica, président et chef de la direction d’Habitat pour l’humanité McHenry County. « Les réparations sont vraiment des réparations de sécurité. Nous ne sommes pas une entreprise de rénovation.

Habitat for Humanity du comté de McHenry est en mesure de financer chaque projet avec 20 000 $ de la Fondation Home Depot. La maison de Kanaly coûte environ 25 000 $ de réparations, a déclaré Bill Lee, directeur de la construction d’Habitat pour l’humanité.

Le projet a été lancé après que Kanaly ait contacté Habitat pour l’humanité. Il a entendu parler de leurs services lorsque son ami d’Operation Wild Horse, une organisation communautaire vétéran, a déclaré qu’on lui avait donné un nouveau toit l’année dernière. Habitat for Humanity a ensuite contacté la Fondation Owens Corning pour démarrer la collaboration.

Lee a déclaré qu’il espérait que la nouvelle de leurs services se propagerait à d’autres anciens combattants dans le besoin. Son objectif est d’empêcher les gens de se sentir comme s’ils ne pouvaient pas payer les réparations au point que la maison soit condamnée.

« C’est un effet en cascade qui crée tellement plus de réparations », a déclaré Lee. « Je préfère que les gens viennent nous voir avant que leurs toits ne commencent à fuir. »

Monica a déclaré qu’Habitat for Humanity McHenry County dispose d’environ 400 000 $ que l’organisation peut utiliser pour réparer les maisons cette année et qu’elle est impatiente de l’utiliser.

« Notre plus grand défi, de loin, est de trouver des personnes qui ont besoin d’aide », a déclaré Kal Rihawi, coordinateur des réparations à domicile pour Habitat for Humanity. « Les vétérans peuvent être très fiers de demander de l’aide. Nous avons besoin qu’ils nous contactent. »

Kanaly a déclaré qu’il « n’aurait aucune idée » des services fournis par la Fondation Owens Corning et Habitat pour l’humanité s’il n’avait pas un ami qui recevait leur soutien. Maintenant, il prévoit de dire à ses autres amis vétérans de le transmettre.

« C’est la seule chose que nous demandons », a déclaré Lee. « Qu’il s’agisse d’heures de bénévolat ou de plaidoyer pour Habitat. »