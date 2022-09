GRAYSLAKE – Ce fut tout un voyage pour Michael Pruitt depuis l’ouverture de The Vine Martini & Wine Bar à Grayslake il y a 16 ans.

Au milieu d’une série de hauts et de bas au fil des ans, et en particulier au cours des deux derniers mois, une constante est restée : le soutien de la communauté.

Pruitt s’est efforcé de faire sa part en soutenant et en organisant des collectes de fonds, et maintenant la communauté se mobilise pour l’aider.

Comme décrit dans un GoFundMe sur https://gofund.me/92b4d5f0 créée pour amasser 30 000 $ pour The Vine, l’entreprise a connu une “chaîne de malchance”. Cette semaine, près de 17 000 $ avaient été amassés.

Pruitt l’a résumé ainsi : “C’était un peu fou.”

Lors de la rénovation et de l’expansion de l’entreprise, Pruitt a découvert un réservoir de pétrole rempli de 1 000 gallons enterré derrière le bâtiment centenaire, qui à un moment donné servait de station-service. Puis la conduite d’égout principale de l’entreprise s’est rompue, forçant le restaurant à fermer pendant cinq jours pendant le week-end de la fête du Travail.

“Nous savons tous que le coût de la fermeture d’un restaurant pendant ces périodes est élevé”, a écrit Matt Kilbride, un ami de Pruitt qui a créé le GoFundMe. « Michael est un grand partisan de la communauté de Grayslake et un grand ami pour beaucoup ! Je sais qu’il est plus de 50 000 $ dans le trou pour toutes ces réparations ! Rassemblons-nous et récoltons quelque chose pour lui afin de faciliter un peu ces moments difficiles !”

Les défis sont venus après de bonnes nouvelles pour The Vine.

Une équipe du réseau de télévision CBS est sortie en juin pour filmer au restaurant et au bar afin d’inclure The Vine dans une nouvelle série intitulée “Destination – Chicago”. Diffusée sur CBS et diffusée à l’échelle internationale sur Roku et Amazon Prime, la série de style documentaire mettra en vedette des entreprises et des attractions à Chicago.

Pruitt a déclaré que le segment mettant en vedette The Vine est en cours de montage et devrait être diffusé cet hiver.

“C’est juste quelque chose pour mettre un peu de peps dans notre démarche”, a-t-il déclaré.

“C’est notre chance de montrer ce que nous faisons et aimons, ainsi que ce que Grayslake signifie pour nous”, a-t-il écrit à ses abonnés sur la page Facebook de The Vine – Grayslake, IL. “Peu d’endroits ont la chance de partager leur histoire au niveau de l’État ou au niveau national.”

Parallèlement à l’appel de CBS, le soutien affiché ce mois-ci était également inattendu. Une récente collecte de fonds organisée par le restaurant The Fogcutter à Lake Villa pour The Vine a permis de recueillir plus de 40 000 $. L’effort est l’un des nombreux efforts déployés par les entreprises du comté de Lake et les membres de la communauté pour aider le restaurant.

Le soutien a varié de la Dance Connection à Grayslake qui a fait don du produit des cours en couple à Somethings Brewing Inc. à Grayslake, offrant un petit-déjeuner gratuit aux travailleurs pendant qu’ils réparaient les tuyaux de l’entreprise.

“C’est très humiliant”, a déclaré Pruitt à propos du soutien continu. « Cela nous a aidés à continuer. … Il y a un sentiment d’espoir en nous.

Pruitt a rencontré des difficultés lorsqu’il a commencé la construction en août d’un agrandissement de la cuisine et de la terrasse du restaurant. Initialement prévu il y a quelque temps en raison de la popularité croissante de l’entreprise, il a dû suspendre ces plans d’expansion pendant la pandémie.

Il espère avoir la cuisine complète d’ici cet hiver et un nouvel espace patio ouvert d’ici le printemps. À l’origine sur une terrasse au-dessus du sol, l’espace extérieur deviendra un espace de patio en brique plus accessible avec un plus grand espace bar et groupe et une cheminée.

Des coûts inattendus pèsent sur le budget de rénovation, a déclaré Pruitt.

« Ce sera certainement difficile d’arriver à la fin du projet. … Nous continuons », a-t-il déclaré.

Le réservoir de pétrole souterrain a été une surprise pour tous et a nécessité un retrait coûteux, a-t-il déclaré.

“Personne n’a jamais su que c’était là”, a-t-il déclaré. “Il était littéralement rempli d’huile jusqu’en haut.”

L’éclatement de la conduite d’égout n’a fait qu’aggraver les problèmes, a-t-il déclaré. Un trou de 3 pieds sur 3 pieds dans la fondation a fini par devenir un trou de 12 pieds sur 12 pieds de large d’environ 10 pieds de profondeur, a-t-il déclaré. Devoir fermer le restaurant pendant près d’une semaine a coûté énormément à l’entreprise, a-t-il déclaré.

“Ce fut définitivement cinq jours difficiles, mais je suis content que ce soit derrière nous pour la plupart”, a-t-il déclaré.

À travers tout cela, alors que le soutien a afflué, Pruitt a promis de payer au suivant et prévoit d’organiser un événement de célébration pour tous ceux qui ont aidé une fois les rénovations terminées.

Travaillant dans l’industrie de la restauration depuis l’âge de 14 ans, Pruitt a toujours considéré le travail comme plus qu’une simple entreprise et s’est senti obligé de redonner à la communauté. Même pendant les défis du mois dernier, il a continué à promouvoir des événements communautaires et des collectes de fonds par le biais des médias sociaux et d’autres moyens.

“Lorsque vous travaillez dans l’industrie de la restauration, en particulier le groupe que nous avons, vous avez cette camaraderie, un groupe d’amis qui devient une famille”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas l’impression de pouvoir obtenir ça ailleurs.”