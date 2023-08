La communauté se mobilise autour des pompiers de l’Okanagan

Malgré la perte de leurs propres maisons à cause de l’incendie de McDougall Creek, 13 pompiers ont réussi à traverser et à sauver d’innombrables autres structures à West Kelowna et dans le nord-ouest.

Dans la communauté, un pompier seul est resté sur place pour combattre les flammes avec un tuyau d’arrosage, tandis que son équipe était appelée dans un autre quartier. Ce sont des histoires comme celles-ci qui donnent espoir à la communauté en temps de crise alors que de multiples incendies de forêt ont fait rage dans le centre de l’Okanagan, détruisant près de 180 structures au passage.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a joué un rôle calme et retentissant lors de l’incendie du complexe Grouse, qui s’est propagé du côté ouest du lac Okanagan jusqu’au nord de Kelowna et à Lake Country.

Il a remercié le public pour les dons de nourriture et de boissons qui se présentent aux casernes de pompiers de West Kelowna, mais a souligné que cela devenait insupportable et dangereux, et a encouragé les gens à montrer leur gratitude en écrivant une carte ou en la publiant sur les réseaux sociaux.

Capital News souhaitait s’associer pour exprimer sa gratitude aux pompiers, aux premiers intervenants, aux bénévoles et à tous ceux qui se sont réunis pour maintenir la force de l’Okanagan. Après avoir demandé au public de partager des messages de remerciement, plus de 50 personnes ont répondu en 24 heures.

Voici quelques-uns des remerciements :

• Je suis un résident de Quail Ridge. J’avais prédit qu’il faudrait au moins une semaine avant d’autoriser le retour après l’ordre d’évacuation émis le 18 août. Vous, les héros, m’avez incroyablement surpris. Le troisième jour, la commande a été dégradée et j’étais sur le point de voir ma maison intacte ! Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude envers le travail incroyable que vous faites !!! ~ Marriana, Kelowna

• Notre famille a déménagé à West Kelowna Estates/Rose Valley seulement 2 semaines avant le début de l’incendie de forêt de McDougall Creek. La beauté du quartier et la gentillesse des habitants ont été un facteur déterminant dans cette décision. Et nous savions qu’il y aurait un risque d’incendies de forêt. Mais nous ne nous attendions pas à cela.

C’est avec les émotions les plus profondes que je voudrais remercier les premiers intervenants qui ont lutté contre cette tragédie. Nous constatons tous l’engagement et le dévouement des équipages pour assurer la sécurité de nos communautés. Chacun de vous est un héros.

J’aimerais également ajouter comment la communauté – les bénévoles et le personnel de soutien d’urgence, les propriétaires de magasins et de restaurants, ainsi que les résidents en général – se sont réunis pour se soutenir mutuellement. Incroyable et une excellente confirmation que nous avons choisi le bon endroit où vivre. ~Grant, Kelowna Ouest

• Je sais que beaucoup d’entre vous considèrent que ce que vous faites n’est que « votre travail », mais pour ceux d’entre nous qui sont rassurés de savoir que vous allez au-delà de vos attentes, vous êtes le véritable héros. Merci du fond du cœur. De quelqu’un qui a de la famille et des amis à l’intérieur. Encore merci. ~ Gail, Sidney

• Merci d’avoir assuré la sécurité de ma famille. ~ Gregg, Huntington Beach, Californie

• Merci aux premiers intervenants. Vous êtes tous assez spéciaux pour ce que vous avez fait ces derniers jours ici dans l’Okanagan.

Merci à tous ceux qui ont accueilli les personnes évacuées. Merci à tous ceux qui ont préparé et confectionné des plats chauds pour les premiers intervenants et ceux qui ont livré de la nourriture aux personnes dans le besoin. Heureusement, je n’ai pas été évacué mais je n’ai pas cessé de prier pour vous tous et pour toutes les autres villes touchées par les incendies. Que Dieu soit avec vous tous❤️❤️. ~Liz, Kelowna

• Le héros est partout. Merci n’est jamais suffisant pour le travail horrible que vous avez dû accomplir pour nous sauver, sauver notre maison et notre ville. Sachez combien d’amour nous avons dans nos cœurs pour chacun d’entre vous. Si c’était à refaire, je ne demanderais aucun changement. Vous avez tous préformé au-dessus et bien au-delà. Toujours reconnaissant pour votre service. ~ Jodie, Pays des Lacs

• Aux hommes et femmes courageux qui combattent les incendies, j’apprécie vraiment tout ce que vous avez fait au cours de la semaine dernière.

J’apprécie vraiment que vous fassiez de votre mieux pour éteindre l’incendie et que votre sécurité passe avant tout. Tout le monde est en sécurité. Vous êtes les héros. Bénédictions à vous tous. ~ Kim, Nanaïmo

• Ce sont des héros du quotidien qui feront toujours un effort supplémentaire pour nous tous !!! ~ John, île Mayne

• Vous faites un excellent travail, chacun d’entre vous. Que Dieu te bénisse! Soyez prudent! ~ Manuela, Allersberg

• En tant qu’épouse de pompier veuve, je sais à quel point le travail personnel est difficile. Merci pour votre service. Héros de la communauté. ~Barbe, Kelowna

• Les intervenants sont des personnes très spéciales qui vont au-delà du respect, de la sollicitude et de la réponse en cas de besoin critique, partout dans le monde. Nous sommes extrêmement chanceux qu’ils accomplissent des tâches énormes pour protéger autant de personnes en cas de besoin. Merci pour tout ce que vous faites pour en sauver de nombreuses, leur permettant d’avancer vers des résultats plus positifs. ~ Élaine, Smithers

• Nous sommes autant d’évacués de West Kelowna. Il est extrêmement difficile d’exprimer sa gratitude et ses remerciements éternels pour tout ce que ces premiers intervenants ont fait pour nous tous au cours des 5 derniers jours. Beaucoup d’entre eux travaillent jusqu’à épuisement et leur performance est sans égal et au-dessus de toutes leurs émotions. Je voudrais également remercier sincèrement tous les prestataires de services d’urgence ici à Vernon, où nous avons évacué. Le personnel et les bénévoles ainsi que tous les contributeurs qui rendent notre vie confortable pendant que nous restons évacués constituent une véritable démonstration de compassion et de gentillesse qui vous rend fier d’être Canadien et de résider en Colombie-Britannique. Nos chefs de pompiers qui s’expriment lors des briefings télévisés quotidiens démontrent vraiment qu’il y a énormément de travail d’équipe et aussi de fierté dans ce qu’ils font. Toutes les équipes de toute la Province ainsi que des autres Provinces et d’autres pays ont rendu des services pour lesquels nous serons éternellement reconnaissants. En réalité, tout ce que l’on peut dire à tous, c’est merci beaucoup pour ce que vous avez fait. ~Michael, Kelowna

• Merci beaucoup pour vos efforts inlassables pour assurer la sécurité et la protection de tous. ~Roberta, Peterborough

Cliquez ici pour envoyer un message de remerciement.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Association caritative BC Wildfires 2023Ville de West KelownaKelowna