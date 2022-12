La communauté scolaire de Wauconda se souvient de l’enseignant de la bande – Shaw Local

On se souvient de Jack Holt, professeur de musique populaire à l’école secondaire Wauconda, comme d’un esprit bienveillant qui a fait grandir le programme et inspiré les élèves.

Holt, 40 ans, est décédé le 3 décembre environ un an après avoir reçu un diagnostic de cancer. Des services ont eu lieu la semaine dernière et des hommages ont afflué de parents et d’élèves pour l’éducatrice bien-aimée.

“Cela a été quelques semaines difficiles”, a déclaré Josie Miller, secrétaire de Wauconda Unit District 118 Band Boosters. “Il a touché tellement de gens.”

Holt, qui vivait à Arlington Heights, a rejoint le Wauconda High School pour enseigner la musique instrumentale en 2011. Il a donné plusieurs cours de musique et dirigé plus de sept types de groupes, selon le directeur Dan Klett.

Tout au long de son mandat, Holt a aidé à développer le programme de groupe «Marching Bulldogs» à plus de 200 étudiants et a élargi les possibilités de performances du groupe d’encouragement d’hiver et du groupe de jazz.

“En élargissant le groupe, il a exposé la communauté au groupe”, a déclaré Miller. “Il a vraiment, vraiment bien compris.”

Pendant plusieurs années, Holt a également dirigé l’orchestre de fosse pour les productions de théâtre musical, y compris l’événement le plus récent “Spamalot” de Monty Python, qui s’est terminé le 19 novembre.

Malgré des problèmes de santé, Holt a continué à enseigner. Il était important pour lui de faire partie de la saison des marches d’automne et il s’était engagé à diriger l’orchestre de fosse pour la comédie musicale d’automne, a déclaré Chris Dortwegt, un ami et collègue.

“Les étudiants étaient attirés par lui en raison de sa passion pour la musique et de son souci d’eux en tant qu’individus”, a déclaré Dortwegt. “Il a créé un environnement de classe où les élèves pouvaient être eux-mêmes et faire de la bonne musique ensemble.”

Dortwegt a rappelé la démonstration enthousiaste annuelle exagérée de Holt sur la façon de jouer les trois premières notes de la “Star Spangled Banner” comme un exemple d’enseignement de choses simples d’une manière passionnante.

On se souviendra de Holt pour son impact durable, a écrit Klett dans un message aux parents, aux élèves et aux employés de l’école.

“Jack avait un cœur énorme et a touché tous ceux qu’il a rencontrés avec son esprit bienveillant”, a-t-il déclaré. “Sa passion pour la musique était contagieuse et il était toujours prêt à aider les élèves à atteindre leur plus haut potentiel, y compris plusieurs anciens élèves qui ont poursuivi la musique au-delà de leurs années de lycée.”

Ce sentiment a été confirmé dans les commentaires du message de Klett, qui était partagé par les boosters du groupe groupe.

L’un d’eux a décrit Holt comme un trésor qui voulait que les élèves soient à leur meilleur. Un autre a déclaré qu’il n’avait appris à connaître Holt que récemment, mais qu’il comprenait pourquoi il était si aimé.

“C’était un humain incroyable qui a donné un million pour cent”, a déclaré Miller.

Au lieu de fleurs ou de dons, les personnes en deuil ont été invitées à sa nécrologie sortir et faire une randonnée, fréquenter leur école locale ou leurs arts professionnels, puis suivre cela avec un dîner de Portillo.

https://www.dailyherald.com/news/20221209/his-passion-for-music-was-contagious-wauconda-school-community-remembers-band-teacher