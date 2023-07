La «communauté» rassemble Island Lake pour le 4 juillet, selon les organisateurs – Shaw Local

ISLAND LAKE – Peu de temps après le défilé du jour de l’indépendance d’Island Lake, les résidents ont commencé à faire la queue à la salle des fêtes pour obtenir des hot-dogs gratuits offerts par des organisations locales et le village.

Plus de 100 personnes se sont rassemblées pour profiter du 4 juillet à Greenleaf Park alors que l’événement a commencé mardi. Le village avait prévu 1 000 participants ou 1 000 hot-dogs, a déclaré l’organisatrice de l’événement, Tina Loos.

L’événement comprenait également un lancer de ballon, des jeux et des promenades à dos de poney par le Glory Bound Rescue Ranch.

Les administrateurs d’Island Lake, Stacey Pyne et Thadd Lewis, ont déclaré que le village organisait le pique-nique depuis au moins 15 ans.

« Nous n’avons pas d’événements constants, alors quand nous le faisons, nous le faisons bien », a déclaré Pyne.

Loos avait un mot pour décrire pourquoi elle organise l’événement chaque année : « Communauté », a-t-elle déclaré.

L’année dernière, Island Lake a consommé environ 1 600 hot-dogs, a déclaré Loos, ils étaient donc prêts pour une autre grande participation cette année.

« Nous avons plus de 25 parcs et celui-ci est l’un de nos plus grands », a déclaré Pyne. « C’est une façon de montrer aux gens ‘Regardez ce que nous pouvons faire ici.' »

La fondatrice du Glory Bound Rescue Ranch, Jennifer Finkelman, à droite, aide un enfant à monter Fancy le cheval au pique-nique du 4 juillet d’Island Lake le 4 juillet 2023. (Michelle Meyer)

Dans le champ de Greenleaf Park, il y avait deux chevaux que les enfants pouvaient monter pour 5 $. Le Glory Bound Rescue Ranch, basé à Marengo, amène des poneys au pique-nique pour aider à collecter des fonds pour son organisation à but non lucratif qui soutient les animaux maltraités ou négligés.

Le ranch abrite environ 100 animaux sauvés, des chiens et des chevaux aux poulets et aux chèvres, a déclaré la fondatrice Jennifer Finkelman. Les chevaux Sass O’ Frass et Fancy ont attiré beaucoup d’attention de la part des enfants lors de l’événement.

« C’est un moment formidable de voir les chevaux rendre les enfants heureux », a déclaré Finkelman.

Pyne et Lewis ont déclaré que célébrer le Jour de l’Indépendance est une chance de sortir et de se connecter avec la communauté.

« C’est un excellent moyen d’apprendre à connaître vos voisins », a déclaré Lewis. « Cela crée une meilleure communauté. »