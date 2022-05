La communauté poursuit la marine polluante par le bruit et gagne – News 24

Un groupe anti-bruit et le procureur général de l’État de Washington ont remporté un procès contre la marine américaine concernant un groupe d’avions ultra-bruyants EA-18G Growler stationnés à proximité de la station aéronavale de Whidbey Island.

Le juge en chef des États-Unis, J. Richard Creatura, a statué que la marine avait délibérément «a fermé les yeux” à l’impact environnemental et communautaire de l’arrivée de plus d’avions EA-18G Growler à la base. Il a en outre accusé la Marine d’avoir spécifiquement sélectionné des méthodes d’évaluation des données qui favorisaient ses objectifs de peupler la station avec plus d’avions.

Dans sa décision de la semaine dernière, le juge a accusé la Marine d’agir “au détriment du public et de l’environnement.”

Non seulement les avions volant au-dessus atteignent des niveaux de bruit assourdissants de 120 décibels (dB) à l’extérieur et jusqu’à 90 dB à l’intérieur, mais les avions peuvent être entendus zoomer par “à peu près toutes les minutes, en plein milieu de la journée. C’est complètement, absolument invivable dehors», a déclaré un local à The Intercept.

Un autre a suggéré que l’armée avait unilatéralement déclaré la zone “zone de vol» sans consulter personne en dessous et a par la suite ignoré des milliers de plaintes et de poursuites pour bruit. La Marine effectue plus de 100 000 décollages et atterrissages à Whidbey Island par an.

La station aérienne et la ville de Port Townsend, qui se trouve sous ses trajectoires de vol, sont en désaccord depuis 2012, selon le maire Michelle Sandoval, qui a remercié AG Bob Ferguson et les citoyens de la réserve d’Ebey (COER) pour les poursuites, a déposé en 2019, qui ont finalement été intégrés dans le costume unique sur lequel Creatura a statué la semaine dernière.

Le juge a spécifiquement conclu que la marine avait violé la loi sur la politique environnementale nationale (NEPA) en «ne pas divulguer la base des calculs des émissions de gaz à effet de serre, ne pas quantifier l’impact de l’augmentation des opérations sur l’apprentissage en classe, ne pas examiner attentivement l’impact spécifique des espèces sur les oiseaux et ne pas examiner en détail l’idée de déplacer certaines opérations à une base à El Centro», selon les médias locaux.

Le juge a reproché à la Marine d’avoir reconnu que le bruit des avions aurait un impact sur la capacité d’apprentissage des enfants, mais a refusé de mener une analyse plus approfondie sur exactement comment, faute de moyens pour quantifier cet impact. Les modèles informatiques de la Marine ont indiqué que Port Townsend n’était pas affecté par l’augmentation des vols et le bruit plus fort du plus grand nombre d’avions mais, comme de nombreuses simulations informatiques, ils n’ont pas pris en compte certains facteurs.













La marine a également été accusée d’avoir enfreint la loi sur la politique nationale de l’environnement en omettant d’analyser de manière adéquate l’impact qu’un nombre accru d’avions aurait sur la communauté et l’environnement. De nombreuses études ont montré que de tels bruits forts et soutenus peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires et augmenter le risque de démence, d’anxiété et de dépression, sans parler de la possibilité évidente de perte auditive.

D’autres accusations contre la marine, y compris des accusations de violation de la loi sur la procédure administrative et de la loi sur la préservation historique nationale, ont été rejetées.

La victoire des habitants n’est cependant que temporaire. Les deux parties ont 30 jours pour soumettre des suggestions sur la façon de remédier au problème. La décision finale de la Marine pourrait être annulée s’il s’avère qu’elle a agi »arbitrairement et capricieusement” et pas pris un “regard dur» aux conséquences de l’arrivée de plus de Growlers – des avions d’attaque électronique créés pour désactiver les défenses et les communications ennemies – dans le ciel de l’État de Washington.