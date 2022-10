La Communauté politique européenne de Macron fait entrer l’Ukraine et le Royaume-Uni sceptiques

PRAGUE — Lorsque le président français Emmanuel Macron a proposé l’idée d’une « Communauté politique européenne », faisant le pont entre l’Union européenne et un cercle extérieur de démocraties partageant les mêmes idées, il a été accueilli avec scepticisme. Les dirigeants ukrainiens ont déclaré qu’ils voulaient une adhésion à part entière à l’UE et non un statut de seconde classe. Les dirigeants britanniques ont déclaré qu’ils ne voulaient pas réintégrer les enchevêtrements dont ils venaient de s’extraire. Les commentateurs politiques ont réprimandé Macron pour avoir une fois de plus cherché à devenir le leader de l’Europe.

Et pourtant, la vision de Macron s’est concrétisée mercredi, au moins symboliquement, lorsque les dirigeants des 27 États membres de l’UE ont rejoint les délégations de 17 pays non membres de l’UE au château de Prague. Le rassemblement comprenait des représentants de la plupart des pays du continent, à l’exception de la Russie et de la Biélorussie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été positif dans un discours prononcé par liaison vidéo. Le nouveau groupe a offert “non seulement un autre format de coopération en Europe, mais une opportunité extrêmement puissante de rétablir la paix en Europe”.

Tout en plaidant pour un soutien soutenu à son pays, Zelensky a qualifié l’agression russe d’attaque contre l’Europe et ses valeurs.

Les dirigeants de l’UE heureux de poser avec Zelensky, hésitant sur l’adhésion de l’Ukraine

“C’est la formule russe de la guerre : tuer, intimider, réparer les menaces contre les États libres et leurs pertes, détruire les frontières et corrompre”, a-t-il déclaré. « Et chacun de ces éléments est anti-européen. Tous sont dirigés contre l’Europe.

L’UE a accordé le statut de candidat à l’Ukraine en juin. Mais le processus prend généralement des années. L’ensemble de la législation d’un membre potentiel doit être repris et mis en conformité avec les normes fixées à Bruxelles. Et l’Ukraine doit prouver qu’elle a dépassé un bilan politique entaché de corruption.

S’adressant également au rassemblement de Prague, la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, qui avait été parmi les sceptiques de la Communauté politique européenne, mais a écrit dans un Times op-éd qu'”il est juste que nous trouvions cause commune avec nos amis et alliés européens”.

Truss, un ardent défenseur du Brexit, a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne n’était pas sur le point de reprendre la relation avec l’Europe qu’elle avait avant le divorce.

“La réunion d’aujourd’hui n’est pas une construction de l’UE ou une alternative à l’UE”, a-t-elle écrit. « Il rassemble des gouvernements de toute l’Europe, dont environ un tiers se trouvent en dehors de l’UE. Une Grande-Bretagne post-Brexit, en tant que pays indépendant en dehors de l’UE, devrait être impliquée dans des discussions qui affectent l’ensemble du continent et nous tous ici chez nous. Nous participons en tant que nation souveraine indépendante et nous agirons comme un seul ».

À Prague, Truss a parlé de la nécessité pour l’Europe de “continuer à rester ferme – pour s’assurer que l’Ukraine gagne cette guerre, mais aussi pour faire face aux défis stratégiques qu’elle a exposés”.

Macron a d’abord lancé son idée d’une communauté politique européenne lors d’un discours au Parlement européen en mai.

“Cette nouvelle organisation européenne permettrait aux nations européennes démocratiques qui souscrivent à nos valeurs fondamentales communes de trouver un nouvel espace”, a-t-il déclaré, citant d’éventuels projets communs dans les secteurs de l’énergie, de la sécurité ou des infrastructures, mais aussi des questions politiquement sensibles comme la libre circulation des personnes.

Certains analystes ont suggéré que la proposition est enracinée dans la résistance française à l’élargissement de l’UE – et pourrait être utilisée pour membres aspirants de côté. En 2019, Macron le gouvernement a opposé son veto l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord, faisant valoir que une coopération plus approfondie au sein du bloc devrait avoir la priorité sur l’expansion. Le président français a également critiqué le processus d’adhésion à l’UE pour être « irréversible » et pour une séquence « bizarre » qui accorde des avantages tels que la libre circulation au sein de l’UE avant que les négociations d’adhésion ne commencent véritablement.

Dans le même temps, Macron a été un ardent défenseur du projet européen et parle régulièrement de «valeurs européennes» – pour contrer le nationalisme d’extrême droite et les tendances illibérales au sein de l’UE, ainsi que les menaces extérieures.

Il s’est régulièrement positionné comme la voix de l’Europe. Et il a plus de marge de manœuvre depuis la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE et le départ à la retraite de la chancelière allemande de longue date Angela Merkel – qui a accueilli ses propositions radicales de réformes de l’UE en 2019 avec un hausser les épaules.

En avril, Macron a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête de la deuxième économie de l’UE.

Mais certains se demandent si Macron a le capital politique pour rapprocher les pays européens de manière plus que symbolique. La guerre en Ukraine a renforcé son argument selon lequel l’Europe devrait devenir un bloc de nations “pleinement souveraines”. Mais les efforts passés de Macron pour se rapprocher de la Russie et sa volonté de continuer à parler au président Vladimir Poutine même après l’invasion ont nui à la réputation du dirigeant français dans certaines parties de l’Europe.

