La communauté pleure la mort d’un adolescent après que le propriétaire d’une station-service a été accusé de meurtre

COLUMBIA, SC (AP) – Des élus ont rencontré une communauté de Caroline du Sud pleurant la mort d’un garçon de 14 ans qui, selon les autorités, a été mortellement abattu dans le dos par un propriétaire de station-service avec des appels pour canaliser leur juste colère dans le soutien collectif et action politique.

Plus de 60 personnes se sont rassemblées vendredi soir pour une veillée de prière en face de la station Xpress Mart Shell à Columbia moins d’une semaine après que les autorités ont déclaré que le propriétaire Rick Chow avait tué Cyrus Carmack-Belton après avoir poursuivi l’adolescent noir, qu’il soupçonnait à tort d’avoir volé quatre bouteilles d’eau.

« Je suis en colère », a déclaré la conseillère du comté de Richland, Yvonne McBride. « Je suis en colère contre ce qui s’est passé. Je suis en colère parce qu’un jeune bébé innocent nous a été enlevé brutalement.

Chow, 58 ans, a été accusé de meurtre après qu’une autopsie a montré que Carmack-Belton avait reçu une balle dans le dos alors qu’il s’enfuyait de la propriété du magasin, a déclaré le shérif du comté de Richland, Leon Lott. Alors que Chow pensait que le jeune avait volé à l’étalage, les enquêteurs ont déclaré que des vidéos du magasin montraient que Carmack-Belton avait remis les quatre bouteilles d’eau dans la glacière. Le fils de Chow a dit à son père que l’adolescent était armé, selon Lott, mais il n’y a aucune preuve que l’arme trouvée près du corps de Carmack-Belton ait jamais été dirigée contre eux.

Les autorités ont déclaré que Chow, qui détient un permis d’arme dissimulée, avait déjà tiré sur des personnes qu’il soupçonnait de vol à l’étalage à deux autres occasions au cours des huit dernières années et n’avait jamais été inculpé.

La coroner du comté de Richland, Naida Rutherford, a souligné aux participants à la veillée que Carmack-Belton n’avait pas sorti son arme.

« Il y a eu un jeune garçon tué juste de l’autre côté de la rue, et il ne méritait pas de mourir », a déclaré Rutherford.

Elle a également appelé à la paix lors du service du vendredi soir, clôturant une semaine qui a vu des manifestations non violentes et du vandalisme à l’extérieur du magasin, et venant un jour avant que Carmack-Belton ne soit inhumé lors d’un enterrement.

Les dirigeants ont approuvé un processus judiciaire rapide et la minimisation de la circulation facile des armes à feu dans la société. McBride a réitéré son opposition aux allégements fiscaux récemment approuvés pour l’expansion d’un fabricant d’armes à feu dans un comté où le shérif a mis en garde ces dernières années contre une crise de la violence armée.

Le représentant de l’État, Leon Howard, a déclaré que Chow et son fils, qui, selon les responsables, ont participé à la poursuite, devraient être poursuivis dans toute la mesure de la loi.

Howard a également demandé aux électeurs de pousser les sénateurs des États à adopter un projet de loi sur les crimes haineux. La Caroline du Sud est l’un des deux États sans loi renforçant la peine pour les crimes déterminés comme étant motivés par la haine de la race de la victime, entre autres éléments de son identité.

La proposition a autorisé la Chambre de Caroline du Sud pour s’arrêter à nouveau au Sénat cette session. La fusillade mortelle de dimanche soir donne un élan supplémentaire pour en faire une loi, a déclaré Howard.

« C’était juste de la haine », a déclaré Howard à l’Associated Press. « Qu’est-ce qui l’amènerait à évoquer une telle violence à un jeune adolescent, lui tirer une balle dans le dos, autre que de la pure haine? »

Un mémorial impromptu a surgi, avec un nombre croissant de ballons et de fleurs, dans une parcelle herbeuse où Carmack-Belton avait été tué. Un panneau disait « Il n’était qu’un enfant! » tandis qu’une autre chemise avait les mots « CYRUS DEVRAIT ÊTRE ICI. »

Dans une publication sur Facebook, le collège de Carmack-Belton s’est souvenu de lui comme d’un étudiant intelligent et vif d’esprit avec un «sourire contagieux» qui rêvait de posséder un magasin de tatouage.

Les conseillers et les chefs spirituels ont rappelé aux participants à la veillée de demander de l’aide pour traiter la gamme de réponses émotionnelles qu’un tel événement apporte. Lashonda McFadden, membre du conseil d’administration du district scolaire local, a demandé à la communauté de soutenir les jeunes élèves qui devaient voir que « quelqu’un qui me ressemble est décédé ».

« C’est une réaction humaine normale d’être choqué, indigné, en colère et frustré qu’un meurtre insensé se soit produit, essentiellement. Cet enfant a été tué et abattu », a déclaré Reese Palmer, un conseiller qui a animé la veillée, à l’AP. « Nous devons pouvoir disposer d’un espace sûr pour traiter toutes les émotions. »

Les résidents du comté de Richland, où près de la moitié de la population est noire, pleurent une perte que le représentant de l’État, Todd Rutherford, l’avocat de la famille, a déclaré plus tôt cette semaine n’était pas un accident. Il a déclaré que l’expérience «d’être profilé racialement, puis abattu dans la rue comme un chien» est une expérience que la communauté noire connaît depuis des générations.

« Une lueur d’espoir est de voir la résilience de la communauté noire alors qu’elle enroule ses bras autour de cette famille qui a rejoint le club dont aucune famille noire ne veut jamais faire partie », a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press