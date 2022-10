La communauté philippine du nord de l’Alberta adopte la langue et la culture grâce au basketball

Le coup de sifflet de l’arbitre annonce un temps mort et les joueurs de la Ligue philippine de basketball de Grande Prairie se dirigent vers la touche.

Alors qu’une équipe se rassemble, l’entraîneur a un regard sévère sur son visage tout en planifiant un chemin vers la victoire.

Il donne la direction en tagalog et les jeunes joueurs répondent dans la même langue.

Le tagalog, la langue du peuple tagalog, est basé sur le philippin, l’une des deux langues officielles des Philippines. L’autre est anglais.

Alors que le nombre de locuteurs du philippin et du tagalog en Alberta augmente, la ligue de basket-ball philippine de la ville du nord-ouest est un environnement où ces langues sont adoptées.

Grande Prairie, à 450 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, fait partie de la tendance à la hausse de l’utilisation des langues à travers la province.

Selon le recensement fédéral, Grande Prairie comptait plus de 3 700 locuteurs de tagalog ou de philippin en 2021, soit près de 1 300 de plus que cinq ans plus tôt.

Le maire de Grande Prairie, Jackie Clayton, a participé à la cérémonie d’ouverture de la saison de la ligue. (Luke Ettinger/CBC)

Au fur et à mesure que les connaissances linguistiques ont augmenté, la ligue de basket-ball a également augmenté, qui a débuté pour une autre saison le 15 octobre.

Le président de la ligue, Placido Macarine, a déclaré que les jeux faisaient partie de la connexion avec la culture du pays où il est né.

“C’est ce que nous jouons aux Philippines”, a déclaré Macarine.

C’est dans mon sang de jouer au basket. -Ervin Landada

Il a déclaré que l’organisation aide à connecter la communauté philippine locale, en particulier par temps froid.

Macarine a commencé à jouer au jeu aux Philippines lorsque sa famille a ajouté un cerceau à leur cour.

“Et puis j’ai grandi en jouant au basket dans la rue et des tournois de pick-up”, a-t-il déclaré.

Il a aidé à démarrer la ligue de Grande Prairie aux côtés d’Ervin Lanada.

Sens de la communauté

Les hommes ont été inspirés pour démarrer la ligue après le décès en 2012 d’un autre immigrant philippin, Kendel Tang, qui avait organisé un programme de basket-ball sans rendez-vous dans la ville par le biais d’une association multiculturelle.

“Quand je suis arrivé au Canada, pour moi en tout cas, c’était un peu solitaire et ennuyeux à la fois.” dit Lanada. “J’avais hâte d’y aller tous les vendredis et de jouer au basket et je le dois vraiment à M. Kendel Tang.”

La ligue a commencé pour tous les âges sur un terrain extérieur du parc Muskoseepi il y a plus de dix ans. Lanada a déclaré que le nombre de joueurs avait doublé, passant de 10 à 20, puis à 40.

Cette année, la ligue compte 14 équipes en compétition dans deux catégories d’âge.

“Nous avons ajouté la catégorie des 35 ans et plus parce que la plupart d’entre nous et moi-même vieillissions”, a déclaré Lanada, qui a 45 ans.

“Un soulagement pour nous”

La cérémonie d’ouverture de la ligue à l’école secondaire Charles Spencer, où la plupart des matchs sont programmés cette saison, a été un événement pour toute la famille.

Joyce Baided adore le basket-ball et était là pour soutenir son mari. Elle a déclaré que l’événement était l’occasion d’embrasser un aspect de sa culture philippine et de le transmettre à ses enfants.

“Surtout ma fille de quatre ans”, a déclaré Baided. “Elle aime le basket. Elle soutient mon mari cette année.”

Le joueur Alex Andalas a déclaré que la ligue est également une belle pause du travail.

Un joueur montre ses compétences aux enfants sur le terrain entre les matchs. (Luke Ettinger/CBC)

“J’ai l’impression que c’est un soulagement pour nous. Il est temps de réunir notre famille”, a déclaré Andalas.

Et la ligue est plus qu’un simple espace pour parler leur langue à des milliers de kilomètres des Philippines.

“C’est dans mon sang de jouer au basket”, a déclaré Lanada.

“Et je veux juste que d’autres enfants, ou même des plus âgés, lorsqu’ils viennent au Canada en fassent l’expérience aussi.”