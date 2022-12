La communauté philippine aide un vieil homme en portant sa maison sur ses épaules

Nous entendons souvent des histoires de personnes qui se mettent en quatre pour aider les autres. Ce sont des cas comme ceux-ci qui aident à restaurer la foi en l’humanité. Et, un tel exemple d’une communauté aidant un vieil homme à rester plus près de ses enfants et petits-enfants a ravi les utilisateurs des médias sociaux. Récemment, une vidéo montrant des personnes transportant la maison du vieil homme aux Philippines pour l’aider à rester plus proche de sa famille est devenue virale sur Instagram.

La légende de la vidéo a révélé qu’environ 24 personnes portaient une maison de 7 pieds de haut sur pilotis, sur leurs épaules, le long d’une route à Zamboanga del Norte aux Philippines. La raison derrière cela était que le vieil homme espérait vivre plus près de sa famille car il n’y avait personne pour s’occuper de lui après le décès de sa femme. Un extrait de la légende disait: “Le geste laborieux et aimable a pris 2 heures, mais les habitants les ont encouragés en cours de route et ils ont pris des pauses en cours de route.”

La légende comprenait également une déclaration d’une habitante, Rhazelle Aranjuez, qui disait : « Sa maison était trop lourde pour ses proches, alors certains de nos voisins se sont portés volontaires pour aider. Ils étaient tous fatigués après cela, mais les filles du vieil homme leur ont préparé un repas. C’était comme une fête. »

En regardant la vidéo, un utilisateur a fait remarquer: «Cela s’appelle BAYANIHAN. Aider les autres sans rien demander en retour. Un véritable trait philippin transmis de génération en génération. Vive les Philippins. Beaucoup d’autres ont également mentionné le mot philippin Bayanihan dans la section des commentaires, après quoi un utilisateur a révélé qu’il signifiait “acte héroïque”. «Donc, cela signifie littéralement, acte héroïque. C’était très courant lorsque la plupart de nos ancêtres vivaient dans des huttes. Je suis un Philippin fier », a lu le commentaire. Un troisième utilisateur a souligné : « Si seulement notre société avait le cœur de vouloir aider au lieu d’avoir l’impression que ce n’est pas son problème, notre pays serait tellement plus heureux.

Depuis son partage, la vidéo virale a amassé plus de 26 vues lakh sur Instagram.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici