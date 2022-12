La communauté Orca pleure la mort du légendaire chercheur sur les baleines de Washington

Les condoléances et les souvenirs affluent pour un pionnier et légende du monde des baleines.

Le Center for Whale Research a annoncé le décès de son fondateur et dirigeant de longue date, Ken Balcomb, dans une publication Web le 15 décembre.

Balcomb, 82 ans, était entouré d’amis et de proches dans ses dernières heures.

Scientifique avec un amour profondément enraciné et un lien avec les baleines et leur habitat océanique, Balcomb a passé près de 50 ans dans la recherche et la défense des baleines. Il a inspiré les autres à apprécier les deux autant que lui, a déclaré le Center for Whale Research dans son article – une affirmation soutenue par le flot de condoléances.

“Je connais Ken depuis que je suis très jeune. Il m’a inspiré à vivre mon amour pour les orques et à rejoindre le combat quand j’ai grandi pour les orques résidents du sud. Il a été le grand-père des orques et il a toujours gardé le moral malgré les défis auxquels les orques sont confrontés », lit-on dans un article.

Balcomb a passé une grande partie de sa carrière à documenter la vie de la population d’orques résidente du sud dans la mer des Salish. Son étude révolutionnaire sur les orques a déterminé que les orques résidentes avaient besoin de plus d’abondance de nourriture dans un habitat sain pour survivre.

Depuis plus de quatre décennies, le Center for Whale Research, une organisation à but non lucratif fondée par Balcomb dans l’État de Washington, a mené une étude annuelle de photo-identification de la population d’épaulards résidents du sud de la mer des Salish. Il fournit des informations de base sans précédent sur la dynamique et la démographie des populations, la santé, la structure sociale et les histoires de vie individuelles de ces orques.

Lors de l’annonce de sa mort, le conseil d’administration et le personnel se sont engagés dans l’œuvre de toute une vie de Balcomb.

« L’objectif de Ken a toujours été que les recherches du CWR se poursuivent pendant 150 ans, à condition qu’il y ait des baleines à étudier. Chez CWR, nous partageons tous la vision et la mission de Ken de préserver et de protéger les magnifiques épaulards résidents du sud. Il a souvent dit à propos des habitants du sud en danger critique d’extinction : “Je ne vais pas les compter jusqu’à zéro, du moins pas tranquillement.”

