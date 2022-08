La communauté musulmane exprime sa peur après le meurtre d’hommes à Albuquerque

« Maintenant, je regarde par la fenêtre et je pense : ‘Oh, c’est l’endroit où mon frère a été tué. Devrions-nous déménager? », A-t-il dit.

M. Hussain a déclaré qu’il avait initialement espéré renvoyer le corps de son frère pour qu’il soit enterré avec sa famille au Pakistan, mais les nombreuses blessures par balle avaient rendu son frère méconnaissable et M. Hussain ne voulait pas que sa famille le voie. Le tueur “voulait l’achever – les neuf mètres”, a-t-il déclaré.

En général, les crimes de haine anti-musulmans aux États-Unis ont tendance à baisser. Brian Levin, professeur de justice pénale à l’Université d’État de Californie à San Bernardino et directeur du Centre d’étude de la haine et de l’extrémisme de l’école, a déclaré que le nombre de crimes haineux signalés contre les musulmans était plus faible en 2020 que n’importe quelle année depuis le 9 /11, bien qu’il ait ajouté que ces chiffres pourraient être faussés en raison des restrictions pandémiques.

Mais il a déclaré que les crimes de haine restaient préoccupants : ils ont augmenté de plus de 20 % en 2021 et de 4,7 % supplémentaires au premier semestre 2022, a rapporté le centre. En outre, « les attitudes anti-musulmanes sous-jacentes » sont omniprésentes et refont surface pendant les périodes de difficultés nationales, selon les études du professeur Levin.

Les autorités ont déclaré qu’elles s’abstenaient d’utiliser le terme “haine” pour qualifier les crimes jusqu’à ce qu’un mobile puisse être établi.